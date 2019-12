Grande entusiasmo ha caratterizzato il 4° Monaco World Sports Legends Award, svoltosi nel prestigioso Hotel Fairmont Monte-Carlo, ideato e prodotto da Promo Art Monte-Carlo Production. Tra i campioni premiati quest’anno: Nasser Al-Attiyah, Mario Andretti, Loris Capirossi, Ana Gabriela Guevara, Connie Henry per il "WSLA Best Values" e Ferenc Puskas per il "WSLA Posthumous Award". L’affascinante Ambassadress e Master of Ceremonies Lorena Baricalla ha, come sempre, mostrato il suo grande talento, la sua ineguagliabile bellezza ed esperienza nel mondo dello spettacolo presentando, in 5 lingue, lo straordinario Gala durante il quale, oltre all’Award Ceremony, ci sono stati vari momenti dedicati all’entertainment e, naturalmente, alla sua superlativa performance artistica. L’étoile internazionale, per la sua straordinaria esibizione, ha indossato un costume di scena appositamente realizzato dalla giovane fashion designer Fabiana Gabellini.

Un outfit color oro di grandissimo effetto scenico, che ha evidenziato ancor più la sua seducente ed aggraziata femminilità, composto da un maxi mantello in raso di seta plissé con sotto uno scintillante abito, drappeggiato su un fianco, in paillettes all over dalla impareggiabile brillantezza. Una mise davvero speciale che Lorena Baricalla ha interpretato con grandissima classe ed eleganza, perfetta da indossare su un palcoscenico di fama internazionale.

Le paillettes, sin dagli anni ’30, grazie alla loro luminosità sono sempre state considerate perfette per impreziosire gli abiti e molte icone del mondo dello spettacolo prediligono un effetto scintillante per i loro costumi di scena. Negli anni ’50, Marilyn Monroe e Jane Russell lanciarono questa tendenza indossando nella commedia musicale “Gli uomini preferiscono le bionde” un abito rosso con scollatura a V tutto ricoperto di paillettes, ma è soprattutto nel campo della musica che quest’accessorio è diventato un trend imprescindibile per le stars. Diana Ross, Liza Minnelli, Barbra Streisand, Beyoncé e Miley Cyrus sono solo alcuni nomi di stars di ieri e di oggi che hanno scelto le paillettes come accessorio per i loro costumi di scena.

L’outfit Haute Couture di Fabiana Gabellini per Lorena Baricalla sembra fatto per sognare: è arte, gioco, ispirazione, è la dimostrazione di una grande abilità creativa e sartoriale. Il maestoso mantello, come la corolla di un fiore, è stretto fino quasi alla vita e con una gonna ampissima e voluminosa, della lunghezza di sei metri, favolosamente elegante. Sotto al mantello, il brillante mini dress in paillettes, totalmente fatto a mano, è perfetto per donare sul palco una luminosità abbagliante, per uno stile iper femminile e glamour.

La star Lorena Baricalla ha scelto due originali abiti della collezione “Arte da Indossare” di Fabiana Gabellini anche per il Media Day: una creazione one of a kind, tratta dall’opera Rosso Valentino della pittrice Paola Zannoni, in seta rossa impreziosita da leggere piume nere; un abito scollo V, in morbidissima pelle, con maniche in paillettes nella tonalità Pantone 2020, il Classic Blue.

Le stupende creazioni della talentuosa fashion designer hanno riscosso grande successo a Monte-Carlo, luogo simbolo di lusso estremo, grande fascino e raffinatezza proprio come gli outfits firmati Fabiana Gabellini Made to Measure.

Credits: Ph. ©Saverio Chiappalone

