Dopo tre missioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, la Geo Barents, nave umanitaria di Medici Senza Frontiere, ha sbarcato le 237 persone a bordo, tra cui 87 minori e 27 donne, nel porto di La Spezia, in base alle indicazioni ricevute da Roma dal centro di coordinamento delle attività SaR.

Le operazioni di sbarco si sono completate il 29 gennaio e pertanto anche l'attività della Geo Barents, che quest'oggi ha comunicato di aver di nuovo preso il largo verso il Mediterraneo Centrale per riprendere le operazioni di ricerca e soccorso.

A quanto pare, sono andate deluse le aspettative di coloro che, a seguito dei tre salvataggi effettuati dall'equipaggio di Medici Senza Frontiere, alla nave non sia stato imposto il fermo amministrativo per aver successivamente effettuato altre due operazioni di soccorso, dopo che, a seguita della prima, gli era stato assegnato La Spezia come PoS.

Ai tempi del post-fascismo si è costretti a raccontare fatti che in tempi normali sarebbero giudicati grotteschi tanto sono assurdi. Ma ci sono persone che ritengono che certe decisioni siano non solo dovute, ma persino normali... a partire dall'attuale inquilino del Quirinale, tanto immeritatamente celebrato, visto che è una riedizione raffazzonata di un Ponzio Pilato qualunque.