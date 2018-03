Afghanistan, militari italiani addestrano le forze di sicurezza afgane per garantire sicurezza ai seggi elettorali

Un assalto a due seggi elettorali, uno maschile e uno femminile con 2 elettori sequestrati con lo scopo di scoraggiare la popolazione ad andare a votare: questo è stato lo scenario dell'esercitazione ideata dai militari del contingente italiano per addestrare le forze di sicurezza afgane in modo da garantire la sicurezza durante le elezioni che si svolgeranno a breve a Herat.

I militari locali e i poliziotti che hanno partecipato all'esercitazione sono stati circa 300 e sono stati assistiti dagli advisors italiani che hanno avuto modo di testare le capacità raggiunte dall'Operation Coordination Centre Regional (OCCR) che gestirà tutte le forze sul campo. Infatti i militari ed i poliziotti afgani durante le elezioni dovranno garantire la sicurezza durante le votazioni e fare in modo che vengano applicate correttamente le procedure di Comando, Controllo e Comunicazione (C3).

Durante l'esercitazione, andata a buon fine, c'è stato l'intervento dell'Esercito, di due squadre delle forze speciali della polizia, e di un team EOD afgani che hanno potuto mostrare un elevato livello di professionalità da loro raggiunto nell'applicare tutte le procedure tecnico-tattiche di sicurezza dell'intera area, dell'irruzione negli edifici e della liberazione degli ostaggi.

L'esercitazione è stata ideata dai militari italiani e verrà portata a termine anche in tutte le regioni della regione ovest, obiettivo:rendere i centri di coordinamento provinciale competenti nell'applicazione delle procedure di comando e di controllo per garantire la sicurezza durante il voto afgano.

L'addestramento impartito dai militari del contingente italiano impegnato nelle attività di Train Advise and Assist (TAA) ha avuto risultati davvero eccellenti e adesso le forze di sicurezza afgane della regione Ovest, sono all'altezza della situazione:possono pianificare e condurre azioni in autonomia e garantire un livello sicurezza elevato in ogni ambito in cui dovranno essere operativi. Grazie all'addestramento dei militari italiani alle forze di sicurezza e ai poliziotti afgani le operazioni di voto afgane potranno avvenire in tutta sicurezza.



