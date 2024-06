Premio Internazionale "ECCELLENZE ITALIANE nella VIGILANZA PRIVATA e della SICUREZZA" in cui si ringrazia il Comitato Organizzativo per l'instancabile lavoro, il Comitato Promotore e gli addetti ai lavori.

Questa Edizione ha visto la partecipazione di diversi Istituti di Vigilanza e Sicurezza provenienti da diverse Regioni d'Italia, delle Forze Armate, fra cui l'Arma della Marina Militare rappresentata dal Capitano di Frega Dott. Carmine MURO, in rappresentanza del Quartier Generale della Marina Militare di Napoli, la POLIZIA LOCALE di NAPOLI, dei Rappresentanti Istituzionali Italiani ed Esteri, fra cui S.E. dott. SENE, Console del Senegal e S.E. Avv. dott. CAPASSO, Console della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, a S.E. Dott.ssa Francesca GIGLO, Console delle Filippine a Napoli. Tra i premiati, oltre ai 5 Istituti del mondo della Sicurezza e Vigilanza, che vede confermarsi il Gruppo COSMOPOL S.p.A. (Italia), rappresentato dal H.R. MANAGER, dott. Pasquale DI BARTOLO, seguito dalla I.V.P. PRESTIGE (Campania), rappresentato dal Dirigente, Dott. CAPASSO e dalla NOC SECURITY (Lombardia), rappresentata dal Magg. DELLA VECCHIA e dal Capt. CO', la partecipazione per questa edizione degli Istituti FUTURPOL VIGILANZA (Puglia), rappresentato dal Dott. Raffaele SPEDITO ed ancora la SECURITY SERVICES (Campania), rappresentato dal Dott. Domenico PALMA; ma anche Riconoscimenti di carattere Professionale e Personale conferiti a Personalità di spicco celebri e meno celebri ai tanti: Partendo dal Dott. Pasquale DI BARTOLO - HR MANAGER - Gruppo COSMOPOL SpA; poi il Magg. Alessandro MATARESE, Comandante della VEDETTA CAMPANIA; il Prof. Tommaso RICOZZI, Emerita Eccellenza dell'Ambito Sanitario; il Prof. Alfredo BUONINCONTI, Esperto Conoscitore della materia e Presidente Interforze Campania; poi passando alla griglia dei premi destinati alle GPG, vi troviamo il M.llo IZZO Gerardo della SSD; la GPG STRAZZULLO Anna della VEDETTA CAMPANIA; la GPG ANGERAME Fiore, in servizio alla REGIONE LAZIO; la GPG PETRUCCI Domenico della SECURPOL PUGLIA; la GPG TREVISAN Aurora della VEDETTA 2 MONDIALPOL; la GPG MOLINO Luigi; la GPG MULE' Alfredo; la GPG ALVITI Aurora; il Dott. Vincenzo CORVINO; il Dott. Cosma ABBRUZZESE della ISG FEDERAL CORP; la GPG MAURA Davide, in servizio al MINISTERO DEGLI ESTERI. Nonché i Premi Speciali del Comitato Organizzativo, sono stati assegnati ai Proc. Leg. Dott. Omar LARDIERI e Dott.ssa Emanuela BUFFETTINO; al Dott. Gerardo AVALLONE, mentre dal Comitato Promotore al Dott. Maurizio MOSCHETTI; al Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Dott.ssa Vincenza AMATO; al Consigliere Delegato per la Legalità della Città Metropolitana di Napoli, Dott. Salvatore FLOCCO; alla Dott.ssa Domenica LOMAZZO, Consigliere di Parità della Regione Campania; al Criminologo, dott. Marco STRANO; alla Dott.ssa Fatiha CHAKIR dell'Org. Mondo A Colori - Lella Fatna; all'Organizzazione N.O.E.T.A.A.; all'Organismo Internazionale "ISTITUZIONI SOLIDALI U.N." rappresentato dalla Dott.ssa Fathima Azaani OMERDEEN, anch'ella destinataria del Premio. Altresì Speciali Menzioni, sono state destinate ai Partners dell'Iniziativa, nonché alle GPG del Gruppo ISG FEDERAL CORP: ALBANO Francesco, GYGER Flora, NAFFAR Youssra ed all'Operatore STASI Antonio.

Il Presidente del Comitato Promotore, Dott. Giuseppe ALVITI ed il Coordinatore del Comitato Organizzativo, Dott. Salvatore ABBRUZZESE, hanno espresso parole di ringraziamento per tutti i partecipanti e soprattutto per coloro che insieme alla collega, la dott.ssa OMERDEEN, si sono prodigati dedicando ogni istante del proprio tempo libero alla realizzazione di questo Evento che vuol essere soltanto la palestra formante per futuri eventi. Il Dott. Salvatore ABBRUZZESE, ha rivolto vivo apprezzamento anche al personale della NEA POLICE che insieme al personale della ISG FEDERAL CORP, hanno garantito il servizio di accoglienza e controllo accessi, per l'intero evento.