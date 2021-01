Per tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare nel settore della multimedialità, così come vengono chiamati oggi "creators" ed in modo particolare nel settore audio/video, è sempre più importante offrire un prodotto di qualità, se si vuole emergere in un settore sempre più agguerrito e pieno di concorrenza.

In questo, la qualità dell'audio ricopre un ruolo davvero molto importante se ce vuoi offrire un prodotto coinvolgente, piacevole e professionale.

Nel seguente tutorial di zoomonpictures.it vedremo come migliorare l'audio per i nostri video o podcast rimuovendo il rumore di fondo con un software gratuito, ma davvero molto potente: Audacity.