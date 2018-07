L'estate, il rap e Olbia: tutto questo è Terranova, il nuovo video di En?gma

Nuovo estratto per En?gma, che rilancia la titletrack dell'ultimo lavoro di studio Terranova. Su produzione di Kaizén la traccia è dedicata alla città natale in cui tuttora risiede l'artista. Dopo le atmosfere più cupe si passa al campionamento reggae, ma i BPM a 110 conferiscono al brano un ritmo frenetico, che crea una chiave quasi inaspettata alla sonorità giamaicana. Aperture che sfiorano il reggaeton e un ritornello decisamente melodico portano al brano un'atmosfera allegra ed energica, ma sempre fino al punto giusto, senza cadere in territori poco raffinati. Il testo ribadisce ancora una volta l'amore dell'artista per la sua terra, le sue abitini sull'isola e i legami con gli amici e gli artisti. Nelle immagini sono condensate tutte le "cose belle" dell'isola e tutte le sensazioni positive che l'artista percepisce.

Il video realizzato da Corrado Perria e Paolo Maneglia mescola suggestive immagini aeree del Golfo di Olbia, l'entroterra della città con i suoi ruderi, spiagge, piscine, una partita di calcetto (hobby al quale En?gma è molto legato), alcuni di dei suoni concerti e vari momenti di convivialità attraversati dal calore dell'estate.