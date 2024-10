Il Padova Jazz Festival 2024 offre un vasto affresco di stili musicali e generazioni a confronto. Il programma include glorie intramontabili come Billy Cobham, artisti emergenti come Lakecia Benjamin e Pablo Held con Nelson Veras, musicisti maturi come Richard Bona, Anat Cohen, Donald Harrison, Jonathan Kreisberg, Mauro Ottolini, e giovani talenti come Hakan Başar.

Il panorama stilistico è altrettanto variegato, spaziando dalla fusion storica alla tradizione post bop, sonorità brasiliane e combinazioni innovative tra mondi sonori diversi1. Le location del festival, come il Teatro Verdi, la Sala dei Giganti al Liviano, il Caffè Pedrocchi, e il Centro Culturale Altinate/San Gaetano, aggiungono un tocco architettonico unico agli eventi.

Organizzato dall’Associazione Culturale Miles e sostenuto dal Comune di Padova e dal Ministero della Cultura, il festival si terrà dal 31 ottobre al 17 novembre.