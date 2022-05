E' stata annunciata dalla The Palma Movie l'uscita in Italia del film "L'equilibrista con la stella". Il film è stato diretto da Davide Campagna, il quarto regista più giovane del mondo e il più giovane in assoluto ad aver diretto un film sulla Shoah e ad aver ricevuto la qualifica di film d'Essai.

Il film narra di una giovane ragazza ebrea durante la seconda guerra mondiale che si innamora di un clown, il quale la nasconde nel suo circo facendola sfuggire alle persecuzioni naziste.

Nel cast Angelo Maggi, famosissima voce di Iron man, Tom Hanks e Gary Oldman. Inoltre nel film vedremo Zahira Berrezouga, famosa per aver interpretato la Strega Varana ne La Melevisione e lo stesso Davide Campagna.

Il film uscirà su Amazon Prime Video il 22 Maggio 2022.

Clicca per guardare il Trailer...