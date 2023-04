Se sei un appassionato di judo non perdere l'occasione di praticare judo con i campioni e i maestri tra i migliori in attività.

La 3° edizione di JudoExperience che si svolgerà a Milano il prossimo 21 maggio sarà una importante opportunità per migliorare ed apprendere dalle esperienze dai tre importanti judoka presenti.

Ecco una loro breve presentazione.





Alfredo Vismara nasce a Milano, l’11 Febbraio 1948. Inizia la pratica del Judo al Busen di Milano con il Maestro Cesare Barioli e rapidamente diventa un atleta di primo piano, tra 1967 e il 1971 con gli insegnamenti del Maestro Nicola Tempesta è ai vertici della categoria a livello mondiale.

Alla carriera sportiva privilegia, ben presto, l’approfondimento tecnico e didattico del Judo, delle Arti Marziali, Discipline di combattimento e delle Discipline Orientali nella dimensione educativa, ampliando l’opera del Maestro Jigoro Kano, padre fondatore del Judo.

Nel 2012 ha conseguito la qualifica di Hanshi presso il prestigioso Dai Nippon Butokukai di Kyoto dove periodicamente si reca per dimostrazioni e sempre nello stesso anno il grado di 9° Dan.

In Italia, ricopre la carica di Direttore Tecnico in diverse organizzazioni sportive ed è uno dei fondatori dell’Associazione Amici del Judo.





Beppe Vismara: Nasce a Milano nel 1949. Inizia la pratica del judo a 17 anni insieme con il fratello Alfredo, dal Maestro Cesare Barioli.

Rapidamente diventa cintura nera ed intraprende un’intensa attività agonistica. Si aggiudica diversi titoli italiani di categoria e assoluti, la partecipazione in Nazionale. E da lì, guidato dal Maestro Nicola Tempesta nel ’69 diventa campione europeo juniores a Berlino, vince i Giochi del Mediterraneo e numerose gare internazionali.

Nel ’71 partecipa ai mondiali di Ludwigshafen ove si classifica al 5° posto. Nel ’72 a seguito di contrasti sorti durante la preparazione olimpica in Giappone, si separa dalla Federazione.

Giuseppe Vismara non abbandonerà il judo ma ne trarrà stimolo per fare sempre meglio senza legami federali, e nel ’75 fonda insieme al fratello l’unica associazione in Italia non legata a partiti politici: l’Associazione Amici del judo. Da allora insegna in tutta Italia ed all’estero, ha avuto molti contatti con numerosi maestri in Europa ed in Giappone, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e approfondendo gli studi sul judo attraverso la pratica del Randori e dei Kata.

Nel 1991 a Kyoto ha eseguito, con il fratello Alfredo, presso la Dai Nippon Butokukai (Confederazione Nazionale delle Arti Marziali) una dimostrazione di Koshiki no kata durante il Butokusai (manifestazione annuale delle Arti Marziali).

Nell’aprile 2012 ha conseguito il grado di 9° Dan sostenendo gli esami presso la Dai Nippon Butokukai

Dirige ed insegna dal 1973 presso l’Associazione Sportiva Scuola di Arti Marziali e dal 1991 presso la Società Sportiva Jitakyoei Samurai a Milano.





Manuel Lombardo: è cresciuto sportivamente nell'Akiyama di Settimo Torinese ed è membro del Centro Sportivo Esercito.

Si è messo in mostra a livello giovanile rappresentando l'Italia al Festival olimpico della gioventù europea di Tbilisi 2015, dove ha vinto la medaglia d'argento nella categoria 60 chilogrammi

PRINCIPALI RISULTATI AGONISTICI:

Olimpiadi Tokyo 2022 5° cl., Mondiali Budapest 2021: argento nei -66 kg; Europei Lisbona 2021: oro nei -66 kg; Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018: oro nei 66 kg.

Da rilevare che quest'anno tutto il ricavato sarà devoluto al Judo Club Malindi in Kenya per continuare a far praticare gratuitamente con lo scopo di combattere il disagio e le problematiche sociali della gioventù' locale e togliere i ragazzi dalla strada.



Vi aspettiamo per una bella giornata di judo!

A questo link le indicazioni per iscriversi:

www.jsamurai.it/event/judoexperience