Quello che sta accadendo a causa di uno psicopatico ossessionato ci costerà, costerà a tutti e costerà anche caro ma è un prezzo che dobbiamo accettar di pagare che ci piaccia o no e che comunque non sarà paragonabile a quello che stanno pagando gli ucraini, di fronte ai quali qualunque persona sana di mente non può che alzarsi in piedi e levarsi il cappello, e in TV abbiamo purtroppo visto personaggi che, pur sani di mente (si spera) non si peritano di sparare truculente assurdità.

Quindi dobbiamo rassegnarsi a pagare, pagare di più consumi di ogni genere, dall' energia agli alimentari ecc. ma questo avrà almeno come risvolto positivo un risveglio salutare rispetto al tutto subito e a buon mercato al quale ci eravamo abituati, salvo quelle frange minoritarie di società che a queste risorse ha disgraziatamente un accesso più problematico e delle quali occorrerà occuparci con maggiore determinazione.

Sarà quindi ora che ci si cominci ad abituare a abbassare il riscaldamento e a tirar fuori la vecchia maglia di lana e la trapunta, magari rinforzata da un plaid, a fare qualche passo in più per cercare di utilizzare di meno i mezzi a motore, ove possibile un po' più di trasporto pubblico a scapito di quello privato, ma soprattutto ci si convinca ad utilizzare meglio le risorse alimentari.

Da frequenti statistiche risulta che percentuali inaccettabili di generi alimentari una volta acquistata non viene consumata ma criminalmente gettata via, sarà quindi ora che maritini e pargoli vengano abituati ad accettare di consumare gli avanzi del giorno prima (mi si perdoni questa piccola licenza femminista), salutare ripensamento e miglioramento delle abitudini dai quali trarrà beneficio anche la lotta all'inquinamento ambientale.

Cerchiamo di trarre dalle tragedie almeno insegnamenti utili per un futuro che può migliorare... se vogliamo.