La straordinaria bellezza di Soraya è leggendaria. Una sorta di Ava Gardner tedesco/iraniana, che lo Scià di Persia, Reza Pahlavi sposò giovanissima nel 1951, non per ragion di stato ma per amore.







Lei però non gli diede figli e lui dovette ripudiarla, come allora si diceva, su pressione della famiglia e dei dignitari.

Le ipotesi di complotti di corte che conosciamo riguardano soprattutto Lady D, ma ne sono esistiti di più sottili.

Anche di questo si parla nel libro "Complottista io?", di Carmen Gueye, Eidon Edizioni, in e-book.