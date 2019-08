Ennesimo salvataggio di migranti da parte della Ocean Viking: a bordo adesso vi sono 356 persone

Nel pomeriggio di lunedì la nave norvegese Ocean Viking, gestita dalle Ong francesi SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, ha effettuato l'ennesimo salvataggio di migranti nelle acque internazionali al largo della Libia.

Durante le operazioni di soccorso, pochi minuti dopo aver distribuito i giubbotti di salvataggio, uno dei tubolari del gommone su cui erano imbarcati è scoppiato, facendo cadere le persone in acqua. Comunque, tutte le 105 persone che vi avevano trovato rifugio adesso sono state portate in salvo sulla Ocean Viking, che in questo momento ospita 356 migranti.

In base alle testimonianze raccolte dagli operatori delle Ong, i migranti salvati in questi giorni hanno raccontato di essere stati vittime di torture tramite scosse elettriche, altri di essere stati bastonati, altri bruciati con plastica fusa. Il tutto testimoniato da ferite e cicatrici...

La Ocean Viking, in base alla sua rotta, sembra continuare a pattugliare la zona SAR libica, navigando in acque internazionali.



