Sapevi che puoi creare grafiche avatar straordinarie senza dover necessariamente conoscere software grafici complessi?

Esistono diversi siti web che offrono la possibilità di creare i tuoi personaggi e avatar direttamente online, in modo facile e gratuito.

Ecco tre opzioni che ti consiglio:

CreaAvatar.it: Realizza avatar realistici con pochi clic!

CreaAvatar.it ti permette di creare avatar maschili e femminili, offrendo un'ampia varietà di opzioni per realizzare disegni che somiglino davvero alla persona che desideri rappresentare. Puoi ottenere immagini senza sfondo e scaricare file di alta risoluzione nel formato SVG. Questo sito offre anche un'app per dispositivi Android.



SP-Studio.de: Crea avatar ispirati ai personaggi di South Park! Se sei un fan di South Park, questo sito è perfetto per te. SP-Studio.de ti consente di creare fantastici personaggi ispirati a questo celebre cartone animato. Avrai a disposizione numerosi look e accessori per creare grafiche sempre originali. È possibile scaricare i file dei tuoi avatar in formato SVG e, previa accettazione dei termini e delle condizioni, il watermark verrà rimosso.



Superherotar: crea avatar supereroici personalizzati! Superherotar è uno strumento semplice e intuitivo che ti permette di creare il tuo avatar da supereroe in pochi e semplici passaggi. Inoltre, nella sezione "more avatar" troverai una vasta selezione di temi, inclusi pirati, zombie e nuovi avatar a tema Harry Potter, ognuno con molte opzioni di look e accessori.



Ricorda di consultare attentamente le condizioni e le licenze d'uso delle immagini prima di utilizzarle per qualsiasi motivo!

Se vuoi realizzare t-shirt e accessori con il tuo avatar

Clicca qui