RESISTERE PER ESISTERE

Comunicato n.2, 07.49 15/10/21

SARA CUNIAL e DAVIDE BARILLARI in difesa del diritto al lavoro IN OCCUPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.

"Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l’occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione Lazio, Pisana, dalle 9.30. BUONA RESISTENZA A TUTTI!!"

Così i due ex grillini no vax hanno annunciato via social la loro "resistenza" all'obbligatorietà del Green pass per l'ingresso al lavoro.





Successivamente, i due strenui difensori delle teorie no vax hanno poi invitato tutti i romani a confluire al 1301 di via Pisana, sede della regione, al grido (si fa per dire) di: "Unitevi a noi!!"

Un grido, come mostra l'immagine seguente, accolto addirittura... da una decina di persone!





Così, Barillari, ha motivato la protesta:

"15 ottobre 2021, i libri di storia ricorderanno questa giornata come la GIORNATA DELLA VERGOGNA. Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone.Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza.Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze.Io rispetto la Costituzione Italiana.

#NOGREENPASS #15OTTOBRE"

Sembra uno scherzo... ma il guaio è che quanto sopra riportato è tutto vero: