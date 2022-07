Continua l'estate esplosiva e piena di musica di PopFest, People on Pleasure, party festival organizzato da Musicaeparole che porta alla Praja ed anche al Parco Gondar di Gallipoli (LE) alcuni dei grandi protagonisti della scena musicale elettronica mondiale. PopFest è un party festival per chi è in vacanza in Salento e vuol ballare la migliore musica pop & dance, tra fine luglio e fine il 25 agosto, a Gallipoli, tra Praja e Paco Gondar, dopo essersi goduto un mare da favola.



21/7 TOPIC & GOODBOYS @ POPFEST C/O PRAJA - GALLIPOLI (LE)

Partiamo da giovedì 21 luglio 2022, quando prendono possesso del palco della Praja di Gallipoli (LE) due tra i protagonisti della scena dance internazionale. Per PopFest arrivano infatti Topic ed i Goodboys. Topic è un dj producer tedesco, classe '92. Dalla sua ha quella malizia che rende una produzione semplicemente perfetta. E' un dono che ha portato la sua "Breaking Me" a raggiungere quasi 955 milioni di streaming su Spotify. "Solo Para Ti" questa estate lo schiera affianco alla star latina Alvaro Soler. Inglese è lo scatenato duo Goodboys. Partito al fianco dei Meduza, si sono messi in proprio firmando una delle hit dell'estate 2021, ossia "Bongo Cha Cha Cha". Ora è tempo della tech house di "Jack Flip".



26/7 DJ ANTOINE @ POPFEST C/O PARCO GONDAR - GALLIPOLI (LE)

Svizzero, classe '75, Antoine Konrad all'anagrafe, Dj Antoine prende possesso della console di Parco Gondar a Gallipoli (Le) martedì 26 luglio 2022, per PopFest. Dj Antoine è un campione di bravura e simpatia. Con oltre 90 mila fan su Instagram, intrattiene con musica energica e mette a tutti il sorriso sulle labbra. "Ma Chérie", hit da 125 milioni di ascolti su Spotify, è il suo cavallo di battaglia, ed è celeberrima, e anche Welcome To St. Tropez, con Timati, non scherza. Per l'estate 2022 fa ballare l'Europa con "In my mind", che un po' sembra evocare i citati successi…



28/7 MARTIN SOLVEIG @ POPFEST C/O PRAJA - GALLIPOLI (LE)

Giovedì 28 luglio 2022, fa di nuovo tappa alla Praja di Gallipoli il top dj producer francese Martin Solveig, anche lui tra i cavalli di battaglia di PopFest, party festival che da anni riempie le notti di Baia Verde di musica, colori e grandi artisti. "Hello" è celeberrima. Ma di hit ne ha sfornate diverse, in decadi svariate. Da "Rocking Music" nel 2004 ad "Intoxicated" nel 2015, ben 11 anni dopo. Ironia, simpatia e talento lo rendono semplicemente unico.



2/8 KUNGS @ POPFEST C/O PARCO GONDAR - GALLIPOLI (LE)

Kungs è un dj producer francese classe 1996, già noto da diversi anni per la hit internazionale "This Girl". Martedì 2 agosto 2022 fa muovere a tempo Parco Gondar, tra gli spazi più importanti di Gallipoli (Le), per il PopFest. Il suo stile in console è unico. Quando c'è lui nei paraggi è impossibile restare fermi. Il recente album "Club Azur", pubblicato anche su un bellissimo e scenografico vinile, è una fucina di hit dal sapore italo disco. La più celebre, almeno in Italia, è "Clap Your Hands", ascoltata su Spotify quasi 50 milioni di volte. "Neve Going Home" ha invece 183 milioni e passa di ascolti ed è stato uno dei pezzi simbolo della scorsa estate. Il francese ha collaborato con l'italiano Mind Enterprises e con Boys Noize.



4/8 BOB SINCLAR @ POPFEST C/O PRAJA - GALLIPOLI (LE)

Due giorni dopo, ossia giovedì 4 agosto 2022, il PopFest torna alla Praja di Gallipoli (Le). E torna ad ospitare il top dj producer Bob Sinclar. Francese, classe 1966, è uno dei dj più celebri ed amati al mondo. E' un amico di PopFest, del pubblico e del popolo italiano. E la sua fama da tempo va oltre il mondo delle discoteche. E' un personaggio versatile. In grado di pubblicare con A-Trak una bomba come "Deep Inside Of Me" su Defected, che è house vecchia scuola con tanto di campione di un classico di Louie Vega, e al contempo di sfondare in radio con perle pop come "Borderline". In più l'estate 2022 è costellata da suoi vecchi classici: Fisher ha remixato l'inno "World, Hold On" ed anche la immortale "I Feel For You" si sente in giro…



11/8 STEVE AOKI @ POPFEST C/O PRAJA - GALLIPOLI (LE)

Il palcoscenico della Praja di Gallipoli (Le) giovedì 11 agosto 2022 ospita lo scatenato dj producer americano Steve Aoki. A metà tra musica e show, è un personaggio che scrive e lancia tendenze. E, come notorio, pure torte… In console è semplicemente imprevedibile. Con la sua energia, e con la sua simpatia, ogni sua serata è unica. Sono più di 10 milioni gli utenti che lo seguono su Instagram. "Just Hold On" e "Azukita" sono hit vere. L'intensa "Whole Again", con John Martin, è la sua produzione dell'estate 2022.



13/8 BENNY BENASSI @ POPFEST C/O PRAJA - GALLIPOLI (LE)

Un altro appuntamento da cerchiare sul calendario è quello di sabato 13 agosto 2022, quando alla Praja di Gallipoli (Le) torna il top dj producer italiano Benny Benassi. Anche lui, tra gli artisti di punta di PopFest. Da sempre. Benassi da circa 20 anni uno dei dj italiani che meglio ci rappresentano nel mondo. Proprio alla fine del 2002 la sua "Satisfaction" si avviava a diventare un classico della techno. Tra gli altri successi spiccano "Beautiful People", Cinema", "Paradise". Da anni è uno degli artisti di punta dell'etichetta americana Ultra.



14/8 SHOUSE @ POPFEST C/O PARCO GONDAR - GALLIPOLI (LE)

Il giorno dopo, ovvero domenica 14 agosto 2022, a far scatenare il Parco Gondar di Gallipoli (Le) per PopFest ci pensa il duo australiano Shouse. Nell'estate 2021 sale alla ribalta e diventa celebre grazie al social Tik Tok "Love Tonight", loro produzione del 2017. A dar loro man forte il remix in stile 'future rave' del top dj producer David Guetta, che sfonda i 200 milioni di ascolti su Spotify. "Won't Forget You", loro nuovo singolo, è stato registrato tra i viaggi in Europa e un'apparizione dal vivo alla Sydney Opera House, proprio alla vigilia del Capodanno '21, con un coro di oltre 50 colleghi ed amici.



25/8 ACRAZE @ POPFEST C/O PRAJA - GALLIPOLI (LE)

Per finire, giovedì 25 agosto 2022 fa tappa alla Praja - Gallipoli (Le) per PopFest il top dj e produttore americano Acraze. Per l'estate 2022 il sound più rappresentativo è senz'altro il ritmo ipnotico house della sua super hit "Do It Do It". Il brano è da tempo tra i più ballati al mondo, soprattutto nella versione originale. Conta ormai quasi 500 milioni di ascolti su Spotify, ben più dei 16 milioni del remix realizzato da una superstar come Tiesto... E che fa lo scatenato Acraze, che ha 26 anni in questa calda estate '22? Fa ballare anche con intensi dj set, l'Italia. E ovviamente non poteva mancare un evento simbolo come PopFest, appunto il 25 agosto.





PopFest @ Praja + Parco Gondar / Gallipoli

Lungomare Galileo Galilei - Gallipoli (Lecce) / Zona Baia Verde

info: +39 3486297999 [email protected]

https://www.instagram.com/popfestitaly/

Biglietti su TicketSms https://www.ticketsms.it/search?k=popfest