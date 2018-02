Forme, colori, sapori del cioccolato secondo ChiocoGioia

01/11/2017 21:42 - Forza d’Agrò (Me). Maestri cioccolatai, artisti, cultori e gourmet per un appuntamento all’insegna del gusto e dell’arte. Una tre giorni di eventi interamente dedicati al cioccolato, immersi nello… (Vivienna - Vivisicilia)

Cioccolato e Arancia: la torta della felicità

15/01/2018 16:45 - Non credo che ci sia nulla di meglio del cioccolato per tirarsi su di morale! Non so se nel cioccolato ci sia proprio qualche sostanza che aiuta l’umore, forse la serotonina, chissà.. fatto sta che… (Jacopo Mariutti)