Una ricetta tipica della Sardegna, la crema di broccoletti con bottarga e carta carasau.

Ingredienti per 4 persone

300 g di broccoletti

1 patata media (circa 200 g)

1 patata media (circa 200 g)
30 g di bottarga di pesce di cavallo

40 g di carta da musica del Pane Kalasau

Kalasau Mezza cipolla granulare per brodo vegetale

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Pepe a piacere



Metodo di cottura Zuppa di verdure con broccoletti, bottarga e carta da musica

Portare a ebollizione 1 litro d'acqua e sciogliervi 2 misurini di brodo granulare. Quindi sbucciare e tagliare le cipolle. Fatele appassire in una padella con 2 cucchiai di olio per 2-3 minuti. Nel frattempo, lavare e sbucciare le patate e tagliarle a cubetti di 1,5 cm. Aggiungere le patate a cubetti al soffritto insieme alle cimette di broccoli.

Coprire le verdure con il brodo bollente. Cuocere a fuoco lento, coperto, per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo, tagliare la bottarga a fette di 1 mm e allentare il pane carasau.

Arriviamo così all'ultimo punto del metodo di cottura. Attendere che sia trascorso il tempo indicato, riservare qualche petalo di broccolo intero e frullare il resto direttamente in padella con un mixer a immersione fino a ottenere una crema. Servire la crema con le fette di bottarga, le fette di pane karasau e i broccoli riservati..

Ingredienti per il pan karasau

Pane speciale sardo, chiamato anche carta da musica, in fogli molto sottili. Mettete la carta da musica in forno caldo e irroratela con un cucchiaio di olio per darle una consistenza croccante che rende ancora più gustosa questa semplice zuppa di verdure.