Ingredienti

1 kg di carne di pollo

500 g di patate

1 cipolla rossa

100 g di pancetta affumicata, tagliata a strisce

100 g di olive verdi sbucciate

2 limoni 2 foglie di alloro 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di aceto balsamico

100 ml di brodo vegetale

1 cucchiaio di olio d'oliva

1 rametto di finocchio fresco

Sale e pepe a piacere, oppure a piacere.

Ricetta: pollo al limone con patate e olive

Per prima cosa, sbucciare e tagliare finemente le patate. Disporle su una teglia da forno foderata. Sbucciare e tagliare le cipolle in pezzi abbastanza grandi, lavare e affettare il limone. Disporre le olive sgocciolate, il grasso, la pancetta affumicata, l'alloro e il finocchio (tritato) insieme alle patate. Pollo al limone con patate e olive Successivamente, mescolare il concentrato di pomodoro e l'aceto balsamico con il brodo vegetale caldo. Mescolare il concentrato di pomodoro, l'aceto balsamico e il brodo vegetale caldo e versare sulle patate.

Disporre il pollo e condirlo con olio, sale e pepe a piacere. Passare quindi alla fase di cottura e infornare a 180°C per circa 45-50 minuti. Bagnare la carne una volta durante la fase di cottura. Una volta cotta, coprire bene la carne con un foglio di alluminio, facendo attenzione a non far fuoriuscire il calore. A questo punto, portare il forno a 220°C e cuocere per almeno 10 minuti, o fino a quando le verdure saranno ben dorate. Togliere il pollo e le verdure dal forno e servire caldo. E naturalmente, come sempre, buon appetito da parte nostra. Di seguito i dettagli della ricetta.



