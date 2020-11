Il nuovissimo canale del dj producer sardo Sandro Murru è MixCloud, uno dei più mezzi musicali amati ed utilizzati dagli artisti internazionali per proporre il loro sound. Su https://www.mixcloud.com/sandro-murru/ è già disponibile un po' di musica e presto si potrà scegliere tra tante opzioni. Ad esempio, registrazioni del suo programma radiofonico, esperimenti, produzioni, etc.

Infatti, l'universo musicale di Sandro Murru Kortezman, dj producer sardo sempre in movimento, è decisamente movimentato anche in un periodo non facile come questo, soprattutto per chi vive di musica, un momento davvero complicato anche per chi la naturale necessità di staccare la spina e rilassarsi con canzoni vecchie e nuove...

Ecco perché Sandro ha deciso, dopo tanti anni, di tornare in onda in radio, in fm e sul web, ogni pomeriggio dalle 15 alle 16 su Radio Super Sound - www.radiosupersound.it - nel suo programma Soundback, il suono che ritorna. E' un viaggio tutto da vivere attraverso la storia della musica dance anni '80, '90 e 2000. "In questo periodo storico c'è bisogno di cose belle e di compagnia", racconta Sandro Murru.

Il più recente singolo di Sandro Murru, "Back to Freedom", continua a raccogliere risultati importanti. Da un bel po' di tempo fa ballare il mondo nei set di tanti dj sparsi per il mondo. Il ritmo, ispirato alle radici della house, punta dritto al futuro del ritmo e della musica da ballare. La voce di Adam Clay fa il resto.

E che succede ogni domenica a pranzo? Ci si può ritrovare in tutta sicurezza allo Charme di Settimo San Pietro (Cagliari) per un momento di relax da vivere in tutta sicurezza, magari anche divertendosi (a distanza!) con gli amici. "Oltre che divertirvi darete ossigeno ai lavoratori della ristorazione e dello spettacolo", scrive il dj producer sulla sua pagina Instagram.

Tutto qui? Sarebbe già abbastanza ma c'è anche un altro momento musicale da vivere online. Ogni sabato sera Sandro Murru è in diretta dalla sua pagina Facebook (e non solo) per un momento di musica e divertimento da vivere in compagnia e relax.

SANDRO MURRU MEDIA INFO SOCIAL ETC

http://lorenzotiezzi.it/sandro-murru-kortezman/