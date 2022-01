Riguardo al nuovo decreto AIA della Raffineria e prescrizioni da rispettare, il Sindaco Midili col collega di San Filippo del Mela Pino ha deciso di promuovere un tavolo di confronto nella giornata di martedì alle 10:30 coi vertici dell’azienda petrolifera, coi sindacati provinciali e con i capigruppo consiliari dei due Comuni per fare il punto della situazione e decidere le iniziative da intraprendere a tutela dell’occupazione, dell’ambiente e della salute.

Il primo cittadino sottolinea che dalla lettura del decreto, firmato dal ministro Cingolani, emergono discrasie non solo legate al mantenimento della prescrizione sul camino E10, che assieme al collega di San Filippo aveva espressamente richiesto di rivedere; ma anche il passaggio riguardante il voto finale della Conferenza di servizi evidenziante che i due amministratori locali avrebbero votato favorevolmente quel Parere.

“Le cose non stanno assolutamente così; – sottolinea Midili – anzi al contrario abbiamo contestato, espresso il nostro dissenso e poi abbandonato i lavori. Non è corretto quindi quanto riportato nel provvedimento, così come è grave che non sia stata inserita la nostra nota di dicembre, – il decreto è stato firmato solo martedì scorso – nella quale abbiamo chiesto la rimodulazione delle prescrizioni riguardanti i limiti di emissione del camino dello zolfo, così come ritenuto dalla maggior parte dei presenti alla conferenza dei servizi dello scorso 13 dicembre, e dallo stesso Comitato tecnico scientifico (CTS) che ha accolto favorevolmente l’emendamento da noi presentato”.