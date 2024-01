Se sei un appassionato di Super Mario Bros., non puoi perderti l'ultima aggiunta alla serie: Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch. Con oltre 5000 unità vendute nel solo mese scorso, questo videogioco ha già conquistato il cuore di numerosi giocatori.

Caratteristiche Straordinarie:

Ritorno Inatteso: Il primo nuovo capitolo della serie in più di 10 anni, Super Mario Bros. Wonder porta un vento di freschezza nell'amato franchise.



Fiori Meraviglia: Una rivoluzione nel mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D grazie ai "fiori meraviglia", che introducono imprevedibili cambiamenti nel gameplay.



Modalità Multiplayer: Condividi il divertimento con amici e famiglia grazie alla modalità multiplayer locale e online. Unisciti a Mario, Luigi, Toad, Peach, Daisy e Yoshi in avventure coinvolgenti.



Mario Elefante: Sperimenta il nuovo potenziamento che consente a Mario di trasformarsi in un elefante, aggiungendo nuove dinamiche al tuo stile di gioco.



Per Tutte le Età: Grazie alla sua natura 2D, il gioco è facilmente accessibile a giocatori di tutte le età, offrendo un'esperienza coinvolgente per tutti.



Offerta Speciale:

Prezzo: 49,90€

Spedizione in un giorno

Resi GRATUITI

Acquista Super Mario Bros. Wonder ora e immergiti in un'avventura unica. Scopri il motivo per cui questo gioco ha conquistato una valutazione eccezionale di 4.8 su 5 stelle da parte di oltre 1.200 giocatori entusiasti.

