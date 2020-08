Sarà destinato a divenire il tormentone musicale per antonomasia in un’estate, funestata dalla pandemia, l’inedito brano di Tanus e Nancy Rizzo dal titolo “Movido”. Dal chiaro ritmo reggaeton dance, il motivo è contrassegnato da una freschezza ed energia in grado d’appassionare ascoltatori di tutte le età.

Nel suggestivo scenario dell’Aquapark Belvedere, a supporto del pezzo musicale, si è realizzato una magnifica clip a cura dei coreografi Federica Accetta e Salvatore De Mariano, quest’ultimo titolare della scuola di ballo Dancing Art a Corriolo, i quali hanno inserito in una sorta di fusion danzante molteplici ritmi di ballo, dall’hip hop alle danze caraibiche. “Non è stato difficile far ballare questo brano. – ha commentato Federica Accetta – Si tratta infatti di esperienze che lasciano ricordi indelebili nei partecipanti, specie in una circostanza drammatica, come quella attualmente vissuta, nella quale il ballare ci è mancato moltissimo”.





“Quando ho ascoltato il pezzo, ho creduto che abbia tutte le premesse per sfondare. – ha sottolineato Salvatore De Mariano – Ho utilizzato pertanto questo momento per rivedere i miei allievi e fare loro una lezione coinvolgendoli in un progetto giocoso ed accattivante”.

Il progetto “Movido” rientra in una pianificazione di ben più ampio respiro, spiegato meticolosamente dal protagonista nonché compositore Tanus, al secolo Gaetano De Felice: “Insieme a Nancy Rizzo abbiamo realizzato la terza opera musicale dalle caratteristiche differenti nei ritmi e nei contenuti col chiaro intento d’infondere allegria alla gente, oggigiorno turbata dall’emergenza sanitaria. La collaborazione con Nancy non si ferma a Dime, Angeli e Movido, ma continuerà allo scopo di realizzare un album contenente tutte le nostre creazioni e procedere l’anno prossimo, una volta terminata la pandemia, di effettuare concerti nelle varie piazze siciliane e nazionali”.





La coprotagonista Nancy Rizzo è entusiasta della proficua collaborazione: “Movido sarà inaugurato stasera all’interno della serata karaoke, organizzata da me e da Salvatore De Mariano, per essere poi inserito subito nella piattaforma Youtube e via via negli altri stores digitali, sperando che possa conseguire il successo sperato”.

www.youtube.com/watch?v=9GWQWqWzxa4

Nel corso dell’evento, che fatto convergere molti appassionati di canto, esibitesi nelle varie cover italiane ed estere, la presentazione del video ha suscitato un notevole consenso fra gli astanti, tra i quali vi erano anche le giovanissime ballerine, che, dopo avere eseguito la suddetta performance anche dal vivo, hanno rilasciato le loro impressioni su quanto ha reso loro protagoniste: “Molto estivo, divertente e simpatico”, ha commentato Serena Pellegrino; “Molto bello ed emozionante per una nuova esperienza”, è il pensiero di Pamela Patané;

“È un bel brano estivo, che rimane impresso”, così Vita Vitale; “Il ballo è divertente, che ha maturato in me una nuova esperienza”, ha detto Daniela Di Maio; “Una bella canzone, poiché è un vero tormentone estivo” è l’opinione di Ginevra Lazzaro; “Questo video mi ha dato modo di rivivere la danza risultando un’importante vetrina e sarà un hit estiva di successo” ha chiosato Giulia Rappazzo;

“Un brano reggaeton in stile estivo è molto divertente” è la chiosa di Roberta Crisafulli; “Una bellissima esperienza, il mio stile è più tecnico, ma mi sono divertita lo stesso” è la nota di Giorgia Rugolo; “Il ritornello mi è piaciuto per l’energia ed il carisma” è la postilla di Debora Sgrò;

“Felicità, allegria sono gli ingredienti questo brano” è l’appunto di Michela De Matteo; “Il brano rappresenta la vittoria contro il virus” è l’annotazione di Federica Grillo; “È la rappresentazione di un motivo divertente. Complimenti ai coreografi, perché hanno realizzato un piccolo film capolavoro” è la dichiarazione di Alice Manna.

Si tratta dunque in un’opera musicale, che non solo produrrà l’effetto di regalare momenti spensierati, ma anche di mandare al mondo intero un messaggio di solidarietà e di amore nella celebrazione della vita.