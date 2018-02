Erdogan ricevuto in udienza da Papa Francesco

La visita in Italia del presidente turco Tayyip Erdogan non è certo stata salutata con soddisfazione dalle associazioni che rappresentano la comunità curda presente in Italia. Le accuse rivolte ad Erdogan, infatti, parlano apertamente di genocidio e, di conseguenza, stupore e rabbia hanno fatto da sfondo al fatto che istituzioni vaticane ed italiane abbiano accettato di riceverlo.

La visita in Italia era programmata da tempo, prima dell'attacco dell'esercito turco all'enclave curda di Afrin, ma non è stata però rimandata. In ogni caso, un certo imbarazzo da parte del Vaticano si potrebbe anche ipotizzarlo.

Infatti, erano 59 anni che un capo di Stato turco non si recava in udienza in Vaticano. Nonostante questo i media vaticani non hanno dato nessuna enfasi e scarsa, se non alcuna, copertura all'evento, come se gli argomenti dei 50 minuti di colloquio tra Francesco ed Erdogan avvenuti nella mattinata di lunmedì fossero quasi scontati e di secondo piano. Erdogan, dopo l'incontro con il Papa, ha avuto anche un colloquio con il segretario di Stato Parolin. Anche in questo caso, almeno finora, non ne sono stati resi noti i contenuti.

Le cronache parlano di un'accoglienza che si è svolta in un clima cordiale e sorridente con il Papa che ha donato a Erdogan un medaglione spiegandone ciò che vi era rappresentato: «Questo è un angelo della pace che strangola il demone della guerra. È simbolo di un mondo basato sulla pace e la giustizia». A buon intenditor...

Sui temi della discussione, la Sala stampa del Vaticano non ha rilasciato alcun comunicato. A parte la convergenza sul fatto che il trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme sia un errore, gli altri temi di cui Francesco ed Erdogan dovrebbero aver parlato sono terrorismo, xenofobia, razzismo e la crisi siriana. Di quest'ultimo argomento non si sa se abbiano discusso anche dei recenti sviluppi relativi all'invasione dell'esercito turco nel nord della Siria.

Nel pomeriggio, Erdogan incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Consiglio Paolo Gentiloni.