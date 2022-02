L'invasione di un paese in base a pretesti cervellotici? Ma questo film non l'avevamo già visto?

Ove si dimostra che gli umani insistono a non voler trarre esperienza dalla storia! Eppure ormai è chiaro dalla notte dei tempi che la cosiddetta "diplomazia" funziona solo se i contendenti sono entrambi governati da sistemi democratici. Se uno dei due democratico non è, la diplomazia è solo un inutile giochetto buono a far guadagnare tempo a quello dei due più deciso, determinato, bellicoso e consapevole di non dover rendere conto a nessuno nel suo paese (sistema non democratico appunto).

Quindi, nonostante le lezioni del passato, ancora non si è capito che in casi come questo i paesi democratici hanno due sole alternative, o schierano una forza militare di dimensioni tali da sconsigliare qualunque velleità da parte del dittatore di turno, oppure lo lasciano fare e fanno finta di niente.

Non volendo risolversi a nessuna delle due opzioni possibili, si ricorrerà alla terza, quella della "condanna" (a chiacchiere) condita da sanzioni idiote che si ritorceranno in prevalenza contro chi le ha disposte e non su chi le dovrebbe subire.

Ma seriamente qualcuno dei grandi "cervelli" internazionali non sapeva che Putin conta sulla Cina per vanificare o quantomeno sensibilmente ridurre gli effetti delle "sanzioni"? Cina ben felice di avere l occasione per sferrare un colpo sotto la cintura all'America e all'Europa, senza nemmeno sporcarsi le mani?

E avanti così fino alla prossima, ostinandosi a non voler capire come funziona!