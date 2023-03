"Sapevamo fosse una gara difficile. Abbiamo preso due gol su episodi di calcio d'angolo. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, poi nel secondo abbiamo dominato e avremmo meritato almeno il pareggio. Nella ripresa abbiamo portato pressione in maniera migliore, ho visto una grande nazionale e questo ci fa ben sperare. Dispiace per la sconfitta, ma la strada è ancora molto lunga. Il percorso è iniziato in salita, ma speriamo possa finire in discesa".

Così il CT della nazionale, Roberto Mancini, ha commentato nel dopo gara la sconfitta dell'Italia, impegnata ieri sera al Maradona di Napoli nella gara inaugurale per le qualificazioni del campionato europeo che si svolgerà in Germania nel 2024.

Un inizio non di buon auspicio.

Come ha ricordato Mancini, il primo tempo è stato tutto di marca inglese con Donnarumma che già all'8' ha dovuto impegnarsi su Saka. Cinque minuti dopo, ancora Donnarumma è protagonista sul potente tiro destro di Bellingham, con deviazione in angolo, dalla cui battuta nasce la rete di Rice, dopo una respinta di Spinazzola su Kane.

L'Italia prova a reagire, ma non riesce a contenere la manovra della squadra di Southgate, con le accelerazioni di Grealish e Saka che mettono in difficoltà gli azzurri.

Al 44' arriva così il secondo gol, su rigore, per un fallo di mano - su azione da calcio d'angolo - di Di Lorenzo, segnalato dal VAR all'arbitro Jovanovic. È Kane a trasformare dal dischetto, sorpassando Rooney e diventando così il miglior marcatore della nazionale inglese con 54 reti. Un minuto dopo, Grealish ha avuto la palla del 3-0, ma il suo tiro è finito clamorosamente a lato da pochi passi.

Per vedere l'Italia bisogna attendere i primi minuti della ripresa, con una conclusione di Pellegrini alta sopra la traversa. All'11 Retegui riapre il match con un diagonale alla destra di Pickford, sfruttando un assist di Pellegrini al termine di una bella azione combinata da parte degli azzurri.

L'Italia crede nella rimonta e schiaccia l'Inghilterra nella propria metà campo, in special modo nell'ultima parte di gara dopo il rosso a Shaw (secondo giallo) per un fallo su Retegui. Ma il risultato non cambia.

Domenica, a Ta’Qali, gli Azzurri dovranno conquistare i primi punti nel girone con Malta, che nella gara inaugurale è stata battuta 2-1 dalla Macedonia del Nord.

Almeno questa, sulla carta, non parrebbe una missione impossibile.