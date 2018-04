Jake La Furia, Vacca e Jamil fanno scatenare One Day Music Festival a Catania

Tra i tanti artisti di One Day Music Festival, in programma a Catania l'1 maggio 2018, si fanno notare Jake La Furia, Vacca e Jamil. Con la loro energia ed il loro flow questi tre artisti, in collaborazione con Level Up Milano, faranno muovere a tempo questo importante festival.

Jake la Furia è senz'altro uno dei rapper italiani più importanti di sempre. Dopo tanti anni ed una carriera di successo assoluto con i Club Dogo, nel 2016 ha pubblicato l'album solista "Fuori da qui", un disco pieno di grandi canzoni, a partire dall'omonima canzone "Fuori da qui", a cui ha partecipato Luca Carboni. Il suo singolo "El Party" è stato uno dei maggiori successi dell'estate 2017 (...)

Alessandro Vacca, noto semplicemente come Vacca, è un rapper italiano naturalizzato giamaicano. Nato a Cagliari e cresciuto a Milano inizia a farsi strada nella scena musicale italiana dalla fine degli anni novanta. Da allora la sua carriera è un continuo crescendo. Il 9 maggio è in concerto a Milano, al Tunnel legato a "DON" prosegue con grande successo (...)

Jamil, classe 1991, è originario di Verona ed è attivo sulla scena ormai da diversi anni. Nel 2017 si segnala per il singolo "Calcio di strada", scritto per la seguitissima pagina facebook di Calciatori Brutti, con il fortunatissimo video di "Mike Tyson" che su Youtube ha superato i 3MLN di views. Jamil è conosciuto per la lunga serie di dissing fatti durante la sua carriera. Anche nel 2018 il rapper scaligero non sembra smentirsi, nel clamoroso inedito "Nuovo Inoki", Jamil non le manda a dire ad uno dei più famosi esponenti trap, Vegas Jones (...)

Level Up Milano

http://www.levelupmilano.it

L'Agenzia Level up Eventi nasce ad Ibiza a maggio 2012 sull'idea di Denys Maio's, colui che l'ha portata avanti e fatta crescere! E' una struttura giovane, dinamica, che si avvale della collaborazione di professionisti ed esperti nel settore della movida italiana ed internazionale. Level up Eventi non è concentrata solo sul management, ma è una struttura che crea eventi dalla A alla Z, dal Service, agli effetti speciali, all'animazione e naturalmente ai super Dj del booking Level Up e non solo! Eccellenza della Level Up sono le numerose collaborazioni con le piu' conosciute Radio italiane ed internazionali come Radio Deejay, M2O, Ibiza Global Radio ecc . Ogni artista o cliente che si affida a Level Up trova competenza, attenzione, intraprendenza e cura di ogni aspetto della sua vita artistica e professionale o dell'evento. Siamo presenti con decine di eventi mensili in tutti i migliori club italiani ed internazionali. In più, Level Up vanta anche di un ufficio stampa di ottima competenza che collabora con i migliori quotidiani, settimanali, magazine e radio, per far sì che tutti i suoi eventi siano sempre sold out e ricordati dal pubblico che ne ha fatto parte, perché la miglior pubblicità e' far divertire la gente. Naturalmente in eventi firmati Level Up Milano. Ogni artista o cliente che si affida a Level Up trova competenza, attenzione, intraprendenza e cura di ogni aspetto della sua vita artistica e professionale o dell'evento.

One Day Music Festival è il festival di 24h che da 10 anni richiama decine di migliaia di giovani da tutta Italia a Catania. Anche questo 1° Maggio la città siciliana verrà trasformata in un meltin' pot artistico con live e dj set, coinvolgendo artisti italiani ed internazionali che spaziano dalla techno alla trap, dall'elettronica fino al reggae, al rock e alla drum and bass.