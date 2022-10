Nonostante la sberla autoinflittasi, la premier Liz Truss ha voluto ulteriormente ridicolizzarsi precisando che la mossa di tagliare l'aliquota massima dell'imposta sul reddito è stata "una decisione presa dal cancelliere dello Scacchiere".

Che cosa ha annunciato Kwasi Kwarteng? Che il governo britannico ritirerà il taglio dell'imposta sul reddito per i più ricchi (persone che guadagnano più di 150mila sterline all'anno), presentata appena dieci giorni fa.

"È chiaro che la rimozione dell'aliquota fiscale del 45% - ha dichiarato Kwarteng - ha gettato un'ombra sul nostro intento di affrontare le difficoltà del Paese".

La decisione di eliminare l'aliquota fiscale più alta, accompagnata dal maxi supporto alla spesa di imprese e famiglie per il costo delle bollette ha prodotto più che qualche perplessità nei mercati finanziari, considerando anche l'inflazione a due cifre del Regno Unito e la prevista recessione, la cui fine non è indicata a breve termine.

Per questo, i mercati hanno dimostrato la loro avversione al piano di tagli fiscali, che ha permesso a Liz Truss di diventare leader del partito conservatore e nuovo premier britannico, con una progressiva e vertiginosa caduta nei cambi del valore della sterlina, accompagnata da giudizi negativi sul debito pubblico.

In pratica, un'anticipazione di quello che accadrà all'Italia non appena la coalizione di destra, nel caso riesca ad iniziare la propria avventura al governo del Paese, varerà la presunta flat tax annunciata in campagna elettorale.