Olga De Maio e Luca Lupoli candidati Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 – 2023’

Un altro prestigioso ed illustre riconoscimento si aggiunge al palmarès per il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, artisti lirici partenopei, candidati al ‘Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 – 2023’ per la Sezione Musica.



La premiazione si terrà a Roma presso la Sala Protomoteca Campidoglio il prossimo 14 luglio e vedrà la partecipazione di illustri personalità.

Il Premio è da sempre destinato a coloro che hanno contribuito, in Italia e all’Estero, allo sviluppo e alla diffusione della cultura e del sapere nei diversi settori, nell’interesse supremo dell’elevazione e del progresso dei popoli, al benessere dell’umanità, alla ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace, presupposti essenziali della fratellanza universale. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale internazionale Cartagine 2.0, nasce come un ideale Ponte di Cultura e si svolge in forma itinerante tra le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, con un ringraziamento particolare al suo Presidente il Dott.Alessandro della Posta

I due artisti De Maio e Lupoli, attraverso l' Associazione Culturale Noi per Napoli di cui sono esponenti e rappresentanti , sono testimoni ed interpreti originali della cultura musicale e del belcanto della tradizione della Scuola musicale napoletana che esportano in tutto il mondo, attraverso i loro concerti e spettacoli con spirito davvero di grande competenza,abnegazione , suscitando interesse grande consenso da parte di un grande pubblico di tutte le generazioni nel contesto e con la finalità di solidarietà verso le fasce sociali più deboli e ciò rende tanto onore e rispetto al loro operato riconosciuto al livello internazionale!