Quello delle telecomunicazioni è un settore che presenta diverse criticità, molte delle quali di tipo normativo: secondo l’AD di TIM Pietro Labriola, la collaborazione e l’innovazione rappresentano le strategie attraverso cui risolverle.



La necessità di nuove regole nel settore Telco: l’analisi di Pietro Labriola

Il settore delle telecomunicazioni ha bisogno di un nuovo quadro normativo che sia in grado di sostenerne la crescita e l’innovazione: lo ha affermato Pietro Labriola, AD di TIM, sottolineando come la regolamentazione attuale, ancorata a una visione del settore ormai inattuale, necessiti di un aggiornamento per rispondere alle esigenze del mercato moderno. Sotto la guida di Pietro Labriola, TIM ha infatti promosso un dialogo costruttivo con i legislatori europei e i grandi player del digitale, proponendo riforme che possano “innescare un circolo virtuoso tra la creazione di valore generata dagli OTT e la crescita delle reti e dei servizi di telecomunicazione sui cui viaggiano tutti i servizi digitali”. Gli aspetti chiave da riformare riguardano in particolare la regolamentazione dei limiti elettromagnetici e il concetto di fair share, su cui ormai tutti i principali operatori europei sono concordi.



Pietro Labriola: “Così innoveremo aziende e PA”

Sotto la guida di Pietro Labriola, TIM ha nel frattempo intrapreso una trasformazione radicale, che punta a fare evolvere il Gruppo nonostante le sfide costituite dagli alti costi e il quadro normativo ormai desueto: “Nel corso di questi due anni di gestione, passo dopo passo, abbiamo rafforzato la nostra solidità e abbiamo mantenuto tutte le promesse che abbiamo fatto”, ha dichiarato il manager. Pietro Labriola ha guidato il Gruppo attraverso un cambiamento di modello che mira a facilitare l'innovazione e ad aprire una nuova stagione di crescita: con la sua customer platform, TIM è destinata a diventare il principale motore della digitalizzazione in Italia, portando avanti progetti che coinvolgono non solo i consumatori, ma anche le imprese e la Pubblica Amministrazione.