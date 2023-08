La sconfitta della Securities and La Exchange Commission nella causa intentata dal gestore Grayscale Investments ha spinto al rimbalzo il prezzo del Bitcoin, che si risolleva parzialmente dallo scivolone patito a metà agosto.

Il prezzo della crypto più famosa del panorama è salito oltre i 27mila dollari, guadagnando diversi punti percentuali in poche ore.

La Corte si è pronunciata a favore di Grayscale Investments, perché la SEC non ha spiegato in maniera esauriente perché abbia permesso la quotazione di due ETP su futures Bitcoin, ma poi abbia negato la quotazione all'ETP Bitcoin proposto da Grayscale. In mancanza di una spiegazione coerente, il diverso trattamento normativo è stato giudicato infondato e pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza della Commissione.

Anche se non si tratta di una vittoria definitiva, i mercati hanno subito reagito alla notizia, spingendo Bitcoin ai livelli più alti ormai da due settimane.