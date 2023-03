Si è verificato un nuovo ritrovamento a Marina di Modica (RG), dove è stata trovata una piccola imbarcazione senza motore e con dentro indumenti. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un mezzo usato dai migranti, dato che all'interno sono stati rinvenuti vari oggetti come bottiglie e secchi riportanti loghi e diciture in arabo.

Le autorità locali sono al lavoro per accertare l'origine dell'imbarcazione e per verificare se ci sono eventuali segni di una possibile traversata di migranti. Inoltre, le forze dell'ordine stanno indagando per capire se ci sono persone scomparse o disperse in mare. In aggiunta, è importante sottolineare che il relitto dell'imbarcazione ormai arenato sulla spiaggia sta attirando l'attenzione dei giovani della zona, che lo hanno ribattezzato "a barca ro sciroccu" e lo stanno usando come meta per scattare foto.

Sebbene il ritrovamento della barca sia stato oggetto di grande preoccupazione, la comunità locale sta dimostrando solidarietà e impegno nel garantire la sicurezza e l'assistenza ai migranti che cercano di raggiungere le coste italiane. La presenza del relitto sulla spiaggia è un promemoria della difficile situazione che i migranti affrontano durante il loro viaggio per raggiungere l'Europa, e rafforza l'importanza di continuare a lavorare per trovare soluzioni sostenibili e umane per gestire il flusso migratorio.

In questo momento, è fondamentale che le autorità locali lavorino insieme alle organizzazioni umanitarie per garantire la sicurezza dei migranti, sostenere la comunità locale e affrontare le sfide che questo fenomeno globale continua a presentare.