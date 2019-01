Il sound di Francesco Adorisio: House, Electro - Pop, Deep & Electronic

Francesco Adorisio, professionista del mixer che da tempo collabora con l'agenzia Kumusic e che fa ballare con successo in alcuni degli spazi più "up" d'Italia, si è raccontato in una recente intervista ad un blog piuttosto importante (tutta l'intervista è disponibile qui: goo.gl/ffKoCv). Ecco come si descrive: "Sono un sognatore, uno che mette il cuore e l'anima in tutto ciò che fa, un ragazzo ambizioso e molto fantasioso che cerca costantemente di migliorarsi e di porsi sempre nuovi obiettivi. Sono un appassionato di musica, auto sportive, palestra, cucina e film". Sui suoi inizi invece racconta: "Ho iniziato a propormi come Dj e intrattenitore per feste di compleanni ed eventi privati nella mia città natale, Matera". Nato nel 1985, Adorisio propone musica che è un mix irresistibile di House, Electro - Pop, Deep & Electronic. Laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, ha iniziato suonando la chitarra, grazie anche a sua mamma, che è insegnante di musica... Tra le decine di top club che contano che fatto ballare ci sono Pineta - Milano Marittima, Matis, Numa & Kinki in Bologna,Villa delle Rose - Riccione, Snoopy - Modena, BBK - Marina di Ravenna, Samsara Beach e tanti altri. Tra i suoi brani ci sono "Saxotron" "Trumpet Up" (Molto Recordings) e "Come On", remixata tra l'altro da Stefano Pain. - Diffuso da ltc per KUMUSIC - www.kumusic.it



www.facebook.com/pg/francescoadorisiodj/

www.instagram.com/francescoadorisio