Consolidare le opportunità commerciali fra l'Italia e gli Emirati Arabi ed esportare in Medio Oriente il know-how e la qualità del nostro Paese: questo l'obiettivo dell'accordo siglato tra l'azienda tarantina Tecnomec Engineering, partner di Sima (società italiana di medicina ambientale), attiva da 25 anni nel settore degli impianti industriali e delle green energies, e la società degli Emirati Arabi Danway, leader nell'ambito dell'infrastrutture elettriche e della strumentazione impiantistica.

Una partnership, spiega la nota, che assume un valore ancora più importante considerando il periodo storico particolarmente difficile per le imprese a causa degli impedimenti commerciali derivati in parte dalla recessione economica determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e successivamente dalla guerra in Ucraina che ha portato come conseguenza un rincaro disastroso di materie prime, carburanti e cibo, con il risultato di mettere ulteriormente in difficoltà una grossa parte dell'imprenditoria italiana.

La collaborazione nasce allo scopo di assicurare maggiori fronti commerciali e di sviluppo, tenendo conto che il core business delle due imprese risultano anche molto complementari. 'La nostra azienda si è posta come obiettivo quello di congiungere la ricerca italiana ed estera, per conseguire importanti risultati a livello internazionale e accelerare il progresso tecnologico in ambiti come biomasse, idrogeno, trattamento delle acque e della desalinizzazione.

Il processo di internazionalizzazione ha avvantaggiato Tecnomec nella creazione di accordi in grado di arricchire in modo bilaterale due territori distanti', dichiara l'amministratore di Tecnomec, Giuseppe D'Alessandro.