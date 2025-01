- Aperte 80 posizioni lavorative in Italia, di cui 60 dedicate a profili tecnici

- Torna il progetto “Apprendisti”, un programma di formazione specializzata per portare i partecipanti al conseguimento del patentino di ascensorista

- Otis si impegna a rendere sempre più attrattiva la professione dell’ascensorista promuovendo un ambiente diversificato, inclusivo e con un buon work-life balance

Milano, 23 dicembre 2024 - Otis Worldwide Corporation (NYSE: Otis), leader mondiale nella produzione, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, ha annunciato l'apertura di oltre 80 nuove posizioni lavorative in Italia di cui 60 dedicate all’assunzione di profili tecnici nei settori della riparazione, della manutenzione e del montaggio.

Otis è fortemente impegnata nella formazione delle figure tecniche di domani, in un contesto in cui la digitalizzazione sta trasformando il settore e le sue figure professionali. Nonostante questa evoluzione, i giovani sembrano allontanarsi dalle professioni tecniche a causa di percezioni errate sul mestiere e le sue prospettive e di alcuni bias sociali che intervengono sin dalla scelta di un percorso scolastico tecnico, nonostante gli ottimi indici occupazionali al termine degli studi.

Per affrontare questa sfida, Otis fa ripartire il suo programma di apprendistato per attrarre talenti, in particolare a supporto dell’area tecnica.

Il programma "Apprendisti" viene rilanciato dopo il successo delle scorse edizioni. Entro il 2025, oltre 30 partecipanti potranno seguire questo piano di preparazione interna, che offre una formazione a 360°, della durata di 18 mesi per le figure dedicate al montaggio e 24 mesi per quelle dedicate alla manutenzione degli impianti. Durante il percorso, i partecipanti saranno formati anche per sostenere l'esame per ottenere il patentino di abilitazione.

Il programma, oltre a introdurre al mondo e ai valori dell’azienda, prevede circa 300 ore tra formazione tecnica, normativa, di sicurezza, digitale e soft skills, accompagnate da tutor tecnici e mentori dedicati che guidano la crescita dei partecipanti passo a passo. Ogni apprendista riceverà sia supporto in aula, sia on the job, acquisendo competenze pratiche su montaggio, riparazione e manutenzione di impianti di mobilità verticale.

Grande attenzione è dedicata anche allo sviluppo delle skills digitali e trasversali, grazie alla possibilità di integrare il programma con training personalizzati sui bisogni e finalizzati ad acquisire le competenze legate alla gestione dell’intelligenza artificiale integrata nei prodotti Otis. Inoltre, Otis mette a disposizione piattaforme per imparare le lingue straniere e aprirsi a possibilità di crescita nel gruppo, anche a livello internazionale.

Otis offre un contratto a lungo termine, la garanzia di un impiego stabile, opportunità di carriera e un lavoro utile ed essenziale per la società. Inoltre, supporta il proprio personale con politiche attente alla conciliazione tra vita lavorativa e privata e il benessere.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili attraverso la sezione Carriere del sito otis.com. Per candidarsi al programma "Apprendisti", è necessario possedere un diploma e la patente di guida B.

Flavia Fondi, Senior Talent Acquisition Specialist per l'Italia, spiega: “Il nostro obiettivo è quello di attrarre sempre più giovani talenti: il lavoro dell’ascensorista offre un futuro brillante, stabile e molte opportunità. Uno dei nostri asset strategici è la formazione e, proprio in questa direzione, si inserisce il nostro programma dedicato agli apprendisti”.

Costantino Aldé, Amministratore Delegato del Gruppo Otis Italia conclude: “Siamo alla continua ricerca di figure professionali che possano diventare altamente qualificate e contribuire a migliorare la vita delle persone nel loro quotidiano. Il nostro organico è in crescita da anni. La nostra più grande risorsa sono le persone e trovarne motivate e di talento è fondamentale per il nostro successo.”