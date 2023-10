Windows 11 Build 22621.2506: Le Ultime Innovazioni con KB5031455.

Microsoft continua a spingere avanti l'evoluzione di Windows 11 con il rilascio della Build 22621.2506, accompagnata dall'aggiornamento KB5031455. Questa versione porta con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che promettono di arricchire l'esperienza degli utenti su questa piattaforma all'avanguardia.

Copilot in Anteprima in Windows Una delle novità più entusiasmanti di questa build è l'introduzione di "Copilot in Windows." Si tratta di un'assistenza centralizzata basata sull'intelligenza artificiale, che segna un passo avanti importante per Windows 11. Questa anteprima si concentra sull'integrazione dell'IA nell'interfaccia utente, preparando il terreno per ulteriori sviluppi che renderanno Windows 11 ancora più intuitivo ed efficiente.

Un Menu Start più Interattivo Il Menu Start è stato oggetto di miglioramenti significativi. Ora, quando passi il mouse su file sotto la sezione "Consigliati," otterrai una visualizzazione più dettagliata, arricchita da anteprime. Inoltre, la possibilità di condividere rapidamente i file consigliati dai servizi cloud è ora a portata di clic con il tasto destro del mouse. Nel prossimo futuro, potresti anche notare una nuova classifica dei file utilizzati di recente in questa sezione, rendendo la tua esperienza ancora più personalizzata.

Miglioramenti alla Taskbar, Barra delle Applicazioni e Notifiche Questa build porta significativi miglioramenti alla taskbar, alla barra delle applicazioni e al sistema di notifiche. Ora puoi personalizzare l'audio per ogni applicazione separatamente grazie all'aggiunta di un mixer del volume migliorato nelle Impostazioni rapide. L'esperienza Windows Spatial Audio è ora più accessibile, e una nuova lista rapida ti mostra tutte le tecnologie audio spaziale installate sul tuo dispositivo. Inoltre, con l'introduzione della modalità "mai combinata," puoi visualizzare finestre delle applicazioni e relative etichette separatamente sulla taskbar. Le notifiche sono state ottimizzate per una gestione più efficiente, e puoi anche interagire con esse in modalità schermo intero.

Esplora File Modernizzato con Funzionalità Avanzate Esplora File ha subito una modernizzazione notevole. La Home di Esplora File è ora alimentata da WinUI e presenta file consigliati visualizzati in una carrellata. Questa caratteristica è disponibile per gli utenti che accedono a Windows con un account Azure AD. La barra degli indirizzi dell'Esplora File riconosce ora sia cartelle locali che cloud, fornendo informazioni sullo stato di sincronizzazione di OneDrive. Inoltre, è stato introdotto un nuovo riquadro dei dettagli, che fornisce informazioni contestuali sui file selezionati, tra cui anteprime, stato di condivisione e molto altro.

Galleria in Esplora File Un'altra funzionalità interessante è la "Galleria in Esplora File." Questa funzione semplifica l'accesso alla tua raccolta di foto, visualizzando le immagini più recenti in alto, tra cui le foto dal tuo telefono se hai configurato il Backup Rullino Fotografico di OneDrive. Puoi personalizzare quali cartelle vengono visualizzate nella Galleria e aggiungere sottocartelle per filtrare il contenuto in base alle tue preferenze.

Supporto Esteso per Formati di Archivio Questa build introduce il supporto nativo per una serie di nuovi formati di file archivio, tra cui TAR, TAR GZ, RAR, BZ2 e molti altri. È importante notare che questa funzione non supporta file protetti da password.

Prestazioni Ottimizzate Infine, sono stati apportati miglioramenti alle prestazioni, come una maggiore velocità durante la rimozione di un gran numero di file contemporaneamente nel cestino dell'Esplora File.

In definitiva, questa Build 22621.2506 di Windows 11 con KB5031455 rappresenta un passo avanti significativo, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti che promettono di arricchire ulteriormente l'esperienza degli utenti su questa piattaforma all'avanguardia. Con una maggiore interattività, una gestione delle notifiche ottimizzata e un Esplora File modernizzato, Windows 11 continua a evolversi per offrire un ambiente informatico sempre migliore.