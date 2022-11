MAX CONTIGO è un cantautore eclettico, creato da un concetto profondo: espressione di fratellanza tra popoli e culture diverse unite da un unico fine... la musica!

Dietro l'artista c'è Massimo Monno, nato a Bari nel 1975 dove vive con la sua splendida famiglia, colonna portante del progetto “Contigo”. Lui si definisce un "Sognatore dai piedi di piombo": nella propria anima qualsiasi sogno non deve restare una chimera ma deve essere inseguito, perseverato, raggiunto, senza distruggere quanto di buono è stato fatto per ottenerlo, restando sempre con i piedi per terra.

Il suo genere musicale varia dal pop, funky, dance hall e reggaeton ma con una forte ed unica identità musicale. Molto apprezzati dai followers sono i testi dei suoi brani: attuali, profondi e significativi, attraverso i quali identificano la loro quotidianità.

Scrive testi musicali da molti anni ma, durante il lockdown pandemico del 2020, è esplosa in lui la voglia di esprimere il suo pensiero con la voce, entrando nella mente e nel cuore di chi ascolta la sua musica, trasportando sempre quella positività benefica che ognuno di noi ha bisogno.

Il 9 luglio 2021 esce il suo primo brano "PARADISO PANAMA" che lo porterà a farsi conoscere sui social e nei live, soprattutto nei villaggi e spiagge del metapontino.

Seguono le uscite degli altri brani scritti e autoprodotti dall'artista: "TSUNAMI" (02/10/2021), "ROSA NERA" in feat. con Alma Vera & Kisakey (08/12/2021), "VOGLIO STAR CON TE" (14/02/2022) e "1K° FAHRENHEIT" in faet. con Desirè (17/04/2022) che gli permetteranno di spaziare nei vari generi musicali e di evolversi musicalmente.

Il nuovo inedito "GIUNGLA VIRTUALE", uscito il 18 ottobre 2022 sotto etichetta discografica “MusicBroker.it” su tutte le piatteforme digitali musicali, editore Magilla Spettacoli, è il sesto brano ufficiale del cantautore barese, che richiama le belle melodie degli anni 70-80, dalle sonorità funky-pop con un assaggio di rock puro. Scritto integralmente dall’artista è stato prodotto negli studi del producer BBJ, con la collaborazione del chitarrista Nunzio Fazio che ha curato la parte finale con un grande assolo di chitarra.

Ad ispirare l'artista è il nostro caro mondo che viaggia su itinerari digitali, mettendo a dura prova il nostro essere umani, legatosi saldamente a stereotipi moderni come i social network.

La gente vive costantemente sui social, ma spesso fa un uso sbagliato di essi: tende a giudicare l'operato altrui ma quasi mai fa autocritica, aumentando sempre più le distanze tra gli individui, senza quasi più rapportarsi fisicamente con il prossimo, immersa nell’infinita e fitta "Giungla Virtuale".

Come i primati ci insegnano ad esprimere i loro sentimenti con i gesti, guardandosi dritto negli occhi, anche noi dovremmo provare a riconoscerci, anche solo toccandoci il viso, riprovando emozioni ormai andate, cercando di scendere per un attimo da questa era digitale, per fare ritorno agli albori di un’era ormai andata.

Il brano sarà presentato dall’artista, il giorno 11 febbraio 2023, al Monkey Beat Studio come finalista per le importanti vetrine musicali per emergenti “Sanremo Discovery 2023” e “Television Song Contest 2023”.





