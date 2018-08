Nell'era del quasi 4.0 le aziende ogni giorno sono alla ricerca della soluzione migliore per reperire nuovi clienti.

Sono tante le startup che vi propongono soluzioni diverse, tra social, web e marketing diretto, la scelta è vasta,ma vi siete mai chiesti se è la soluzione adatta? Voglio parlarvi del settore del matrimonio e degli eventi, i portali online sono tantissimi, ne ho visitati alcuni e sono rimasta molto soddisfatta di Nozziamoci, una realtà aziendale, quasi tutta femminile, che propone un servizio diverso, non la semplice pubblicità ma una gestione del cliente.

Nozziamoci è presente sul mercato da diversi anni, è diventata nota per il suo servizio wedding Planner gratuito, un servizio reale perché gestito da una rete di wedding planner in carne ed ossa, che seguono le coppie, durante tutta l'organizzazione del proprio matrimonio.

Nozziamoci nasce dall'idea di una giovane imprenditrice Pontina con la passione per l'organizzazione degli eventi. La stessa decide nel corso del 2017 di vole offrire un servizio diverso alle aziende, un servizio che sia di aiuto e supporto, nella fragile fase della ricerca del cliente.

Viene creato così il Circuito Wedding Business, un circuito dedicato alle sole aziende del settore wedding, che una volta registrate online, saranno poi collegate ad ogni wedding planner, a seconda della porpria provincia, le quali gestiranno gli appuntamenti tra coppie e fornitori.

Quini non una semplice richiesta pervenuta online, ma un vero e proprio cliente, che già conosce il fornitore che andrà a visitare, perché sarà stato presentato dalle wedding planner stesse. Un progetto nato, per mettere in contatto la domanda con l'offerta, che cresce di giorno in giorno.

Ci tiene a specificare Samanta Bastianelli, fondatrice di Nozziamoci, che le aziende vengono scelte accuratamente, per permettere una scelta di qualità a tutte le coppie ed una certa esclusiva, perché una volta raggiunto il numero non si valuteranno altre aziende.

Ancora un'idea innovativa, proposta da un'azienda giovane ma con una creatività e conoscenza del settore unica.