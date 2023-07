Ferrara Summer Vibez è il lato più "hot" di Ferrara Summer Festival e scalda due weekend tutti da ballare e cantare nel centro di una delle città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo. Sabato 14 luglio luglio sul palco vanno Black Eyed Peas e Paola e Chiara, per un doppio concerto pieno di ritmo e canzoni da cantare, mentre domenica 15 luglio è la volta di Guè Pequeno, Ernia, Geôlier e Shablo, grandi protagonisti della scena rap italiana...



Ma Ferrara Summer Vibez propone concerti da non perdere anche il weeked precedente.

Sabato 8 luglio 2023 infatti è in programma serata indimenticabile al Ferrara Summer Vibez, grazie alla performance live di Paul Kalkbrenner, uno dei più famosi dj e produttori di musica techno/elettronica al mondo. I suoi live set sono semplicemente unici Nonostante le grandi uscite discografiche e le esibizioni sul palco, la carriera di Paul rimane intrecciata a doppio filo proprio con la techno. È una figura di spicco e un pioniere della scena musicale elettronica, un artista senza compromessi che ha resistito nonostante le tendenze volubili della musica dance e l'ossessione per le novità.Il palco sarà allestito con un'imponente scenografia, mentre le luci e gli effetti speciali renderanno ancora più suggestiva l'atmosfera della serata. Il pubblico potrà ballare al ritmo delle note dei brani più famosi di Paul Kalkbrenner, come "Sky and Sand" (colonna sonora del mitico film "Berlin Calling") e "Aaron", ma anche scoprire nuovi pezzi del suo ultimo album. L'energia trascinante della sua musica si diffonderà per tutta la piazza, coinvolgendo e entusiasmando tutti i presenti, pronti a vivere una serata di puro divertimento e spensieratezza. Sarà una notte indimenticabile che resterà a lungo nei ricordi di chi avrà avuto la fortuna di partecipare. L'evento inizia alle 19:30 e va avanti fino alle 2.



Ferrara Summer Vibez, serie di concerti decisamente scatenati che fa parte del calendario di Ferrara Summer Festival, continua anche la sera dopo, domenica 9 luglio. Sul palco c'è l'energia di Lazza, secondo classificato al Festival di Sanremo '23 con l'energica "Cenere", uno dei giovani talenti più promettenti del panorama rap italiano. Domenica 9 luglio, Lazza si esibisce sul palco allestito in piazza Trento Trieste, in pieno centro a Ferrara, regalando al pubblico un concerto che promette di essere memorabile. Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è un cantante e pianista milanese classe '94. Artista del roster Me Next, ha già conquistato 44 dischi di Platino e 40 dischi d'Oro ed è l'artista con più titoli certificati (20) nel 2022 secondo i dati FIMI/GfK. Il suo ultimo progetto discografico "SIRIO" (Island Records), certificato Sesto Disco di Platino, ha totalizzato oltre 800 MLN di stream complessivi. Con 20 settimane al primo posto della classifica degli album più venduti, "SIRIO" ha registrato il record assoluto di permanenza al #1 della classifica Album FIMI/GfK; è inoltre l'album più ascoltato in Italia su Spotify e l'album più venduto nel 2022 secondo le classifiche annuali di vendita Top Of The Music by FIMI/GfK. L'evento inizia alle 19:30 e va avanti fino alle 2.



Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival

Info e biglietti

Ferrara Summer Festival, cos'è

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.