La terapia dei Vitamina Funk dal vivo all'Elegance

Vitamina Funk è un progetto musicale nato con il desiderio di creare uno show che utilizzi la musica come stimolante, come risposta alchemica alla tristezza, qualcosa che abbia lo stesso effetto delle vitamine.

Questa dunque è la mission dei Vitamina Funk, suono di qualità ed energia cercando di trasferire una sorta di vitamina vibrazionale per fare in modo che il pubblico, come noi, a fine serata torni a casa con un sorriso stampato in faccia ed il cuore più leggero.

Sul palco Valeria Di Casti (voce), Valentina Bausi (voce), Diego Quacquarini (basso,cori), Fabio Pappone (tastiere) e Daniele Massidda (batteria).



Venerdì 13 aprile, ore 21.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 - Roma

Infoline + 390657284458