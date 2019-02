Volonline: focus sull’up-level con Sandals Resorts e MSC Crociere

A due mesi dall’apertura della sede di Pozzuoli, Volonline Tour Operator ha chiamato a raccolta le migliori agenzie della regione Campania per una serata dedicata alla programmazione up-level sui Caraibi, in collaborazione con 2 partner d’eccezione: MSC Crociere e Sandals Resorts International.

Grande successo per l’evento, andato in scena giovedì 31 gennaio al Montespina Park Hotel, a cui hanno partecipato una settantina di agenti che hanno avuto la possibilità di scoprire in anteprima le novità della spring/summer 2019 rivolte alla fascia di clientela più esigente e alto-spendente: un target molto fedele alle agenzie di viaggi, che dimostra di apprezzare il servizio e il valore aggiunto offerto dalla filiera professionale nell’organizzazione della vacanza.

Tante le soluzioni di viaggio suggerite da Volonline: tra le proposte più tradizionali, ideali anche per le coppie in viaggio di nozze, rientrano i programmi che prevedono un tour o un city break negli Stati Uniti seguito da un soggiorno mare in una delle 16 strutture Luxury Included e Couple Only di Sandals Resorts, come il romanticissimo Sandals Grande Antigua ad Antigua e il Sandals Royal Bahamian a Nassau, da sempre tra i best sellers di Volonline.

Non mancano i combinati con MSC Crociere, che offre numerosi programmi dedicati ai Caraibi con partenza da Miami: si spazia dai Caraibi occidentali ai Caraibi orientali, e da “long cruises” di 2 settimane a minicrociere di 3 notti. Da segnalare anche la possibilità, unica nel suo genere, di interrompere la navigazione alle Bahamas per soggiornare qualche notte sulla terraferma, ospiti del Sandals Royal Bahamian a Nassau, per poi riprendere la crociera.

Michele Guardascione, direttore Sud Italia Volonline, dichiara: “Siamo molto soddisfatti dell’interesse dimostrato dal trade nei confronti della nostra programmazione dedicata al sud Italia e siamo felici di presentarla in collaborazione con 2 partner storici, come MSC Crociere e Sandals Resorts International. Marchi di grande successo, con i quali condividiamo l’offerta di soluzioni di viaggio caratterizzate da servizi esclusivi e personalizzati, uniti alla flessibilità e alla proverbiale convenienza delle nostre tariffe aeree”.

Paola Preda, country manager Italy Sandals Resorts International aggiunge: “Siamo soddisfatti di questa sinergia che si prospetta come un’ottima opportunità di crescita del business nei Caraibi più esclusivi accanto a Volonline e MSC Crociere, due partner dinamici e focalizzati sulla destinazione. Presenteremo tutti i plus dei Sandals Resorts (solo per coppie di adulti) e dei Beaches Resorts (per famiglie) e della formula Luxury Included, che garantisce un numero di servizi di alta qualità. Dalle immersioni ai ristoranti gourmet alla carta, è tutto incluso nel prezzo del soggiorno”.

Francesco Manco area manager MSC Crociere per Campania, Basilicata, Calabria e Molise, conclude: “Il nostro obiettivo è valorizzare al meglio la versatilità del prodotto crociera, quindi siamo disponibili a collaborare con tour operator e catene alberghiere che ci permettono di costruire combinazioni innovative, disponibili solo in agenzia di viaggi”.

L’evento di Napoli è stato il primo di due appuntamenti di presentazione: il prossimo è in programma all’inizio di aprile a Venezia, e sarà ospitato a bordo di una nave MSC Crociere.