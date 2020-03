In un periodo, come quello attualmente attraversato dalla popolazione italiana per l’emergenza “Covid-19”, per la quale a farne le spese sono soprattutto i giovani, impediti dalle restrizioni governative dall’effettuare vita sociale e ricreativa, nasce l’idea del noto produttore musicale Joe Bertè di lanciare una lodevole iniziativa dal titolo “Andrà tutto bene Compilation”, una raccolta di brani, nata dal contributo congiunto di suoi colleghi, amici ed etichette discografiche: infatti, dopo averli contattati, Joe Bertè ha ritenuto di attribuirne uno scopo benefico, poiché tutto il ricavato dalle vendite sarà devoluto in beneficienza per la realizzazione di nuovi reparti di terapia intensiva negli ospedali italiani.



«Abbiamo deciso nel nostro piccolo di dare un contributo alla nostra meravigliosa Italia nella speranza che tutto questo incubo passi molto presto. – ha chiosato Joe Bertè – La compilation è stata prodotta dalla Claw Records e sarà disponibile in pre-ordina dal 20 marzo su Itunes, mentre verrà distribuita dal 27 marzo su tutti i portali del mondo ad un prezzo speciale di € 3,99 per l’intero album contenente ben 26 brani».

Egli ha formulato infine un ringraziamento speciale a tutti gli artisti, che hanno sposato il piano (Nicola Fasano, Federico Scavo, Daniel Tek, Dino Brown, Adam Clay, Luke DB, Benny Càmaro, JBGL, Jack Mazzoni, Alex Nocera, Paolo Noise, Gigi Soriani, Danilo Seclì, Fernando Vitale, Eugenio Colombo, Felipe C, Gianpiero XP, Panico, Mur & Ard, El 3mendo, PaulCam, Paul Jockey, German Leguizamon, Sabrage, Paolo M, Gianluca Manzieri, Alex Phratz, Mirko Alimenti, Giovanni Piscopo, Ketty Passa, Adalwol e tanti altri….) con grande entusiasmo e devozione verso la propria terra.

Un altro ringraziamento va infine alle etichette discografiche (Claw Records, Netswork Records, Keep, Area 94 Records, Gas Records Route75 Records, Wikolia Music, Jaywork Music Group, Executiva Music), fondamentali nella realizzazione di un’idea dai nobili propositi.