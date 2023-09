I riferimenti musicali del toscano Timmy Dj sono personali: ha scelto "Rotation" come il nome del suo marchio, che è un vecchio brano del trombettista Herp Albert uscito nel 1979. "Il mio mondo è una 'rotazione' di emozioni, musica, arte, moda, sensazioni, coinvolgimento, colori, suoni, frequenze...", racconta l'artista. Come ogni DJ di livello, Timmy lavora sulla sua musica più di quanto molti pensino. E ha anche le sue soddisfazioni. "La parte più gratificante del lavoro da DJ è quando, alla fine della serata, le persone ringraziano o mi mandano messaggi per dirmi che la mia musica è stata fantastica".



Timmy Dj sonorizza sempre situazioni particolari. Ad esempio, sabato 30 settembre sonorizza con un suo set il Crazy Birthday di Car Village, all'Osmannoro (Sesto Fiorentino). Sul palco ci sono i performer di Circo Nero Italia, anche loro professionisti dello show. E che succede la sera dopo? E' protagonista al Rixò di Prato (info: (instagram.com/rixoprato/), per una nuova serata, Bordò. L'appuntamento è davvero speciale, perché questa volta è il compleanno di Timmy Dj. La serata inizia con una cena d'autore al ristorante del locale con diverse proposte… e culmina con il sound di un'artista che sa sempre sorprendere.



"Alcune persone trovano la voglia di uscire solo quando noi artisti ed organizzatori siamo in grado di offrire loro esperienze interessanti. Succede soprattutto quando si è adulti, ovvero quello che è oggi il mio pubblico"; spiega l'artista. "Sono fortunato, dopo tanti anni come dj resident, posso scegliere le situazioni a cui mi sento vicino. Per questo ogni dj set è un'emozione", spiega Timmy Dj.



La sua musica Timmy Dj la definisce come "New Disco Music of 2000". È un mix molto personale di house classica e old school, poiché i suoi DJ set sono pieni di classici che vanno dagli anni '90 al 2005 (ma non solo, ovviamente). Tra le sue produzioni discografiche segnaliamo "Gloria", realizzata con i Relight Orchestra, e "Amazing Grey", creata con Karmia Ammar.



https://www.instagram.com/rotationbytimmydj