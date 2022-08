È stato presentato il 1 agosto il Rapporto Nazionale 2021 “L'uso dei Farmaci in Italia”, realizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed) dell'AIFA.

Giunto alla ventiduesima edizione, il Rapporto fornisce una descrizione sempre più completa e critica dell'assistenza farmaceutica in Italia, in ambito territoriale e ospedaliero, sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che tramite l'acquisto privato da parte del cittadino.

Il Direttore Generale Nicola Magrini in apertura ha evidenziato l'utilità del Rapporto OsMed per il Servizio Sanitario Nazionale: “Il Rapporto OsMed è uno strumento ufficiale di stima e verifica di una serie di strumenti amministrativi, come pay-back, fondi di ripiano e tetti di spesa di prodotto, informa le decisioni delle Commissioni AIFA, consente di monitorare l'effetto delle azioni regolatorie e l'andamento della spesa e dei consumi dei farmaci in Italia, anche a confronto con gli altri Paesi europei. È inoltre un punto di riferimento per le Regioni e fonte d'informazione primaria per chi si occupa di comunicazione sanitaria”.

Francesco Trotta, dirigente Settore HTA ed Economia del Farmaco, ha sottolineato i messaggi chiave del Rapporto: “La spesa farmaceutica complessiva nel 2021 è di 32,2 miliardi di euro (+3,5% rispetto al 2020), di cui il 69,2% è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, con la spesa privata che cresce più di quella pubblica. La spesa per ciascun assistito è di 543,8 euro (di cui 376,3 euro a carico del SSN). La maggior parte dei consumi è assorbita dal territorio (87%), dove si trattano in prevalenza patologie croniche, a fronte di una spesa minore (41%). Viceversa il consumo di farmaci è minore in ospedale (13%), dove si trattano patologie acute o complesse, per una spesa maggiore (59%)”.

Roberto Da Cas (Istituto Superiore di Sanità) ha analizzato invece l'andamento dei consumi e della spesa per le principali categorie terapeutiche: “Gli oncologici sono la prima categoria di spesa, raddoppiando in 8 anni da 2,1 a 4 miliardi di euro, seguiti dagli antipertensivi, dagli immunosoppressori, dagli antidiabetici e dai farmaci per asma e BPCO, con una certa stabilità sia in termini di spesa che di consumi rispetto agli anni precedenti. Oltre 17 milioni di italiani utilizzano antibiotici, quasi 12 milioni fanno uso di farmaci antipertensivi. Seguono per prevalenza d'uso i farmaci per l'ulcera e il reflusso gastroesofageo (11,8 milioni di italiani), quelli per il diabete (3,7 milioni di italiani) e gli antidepressivi (4 milioni).”

Sono intervenuti alla presentazione Elisabetta Poluzzi (Università di Bologna), Raffaele Donini (Regione Emilia Romagna), Antonio Gaudioso (Ministero della Salute), Angela Adduce (Ragioneria Generale dello Stato), Marco di Marco (AGENAS) e Murray Aitken (IQVIA).

Il report dettagliato e voluminoso, che in ben 782 pagine passa al setaccio l'assistenza farmaceutica, ossia oltre il 17% della spesa sanitaria pubblica è disponibile al seguente indirizzo: www.aifa.gov.it/documents/20142/1740782/Rapporto-OsMed-2021.pdf