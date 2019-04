La Scuola Primaria Mozzillo di Manfredonia presente al Concorso AIRC

Assieme ad un’altra scuola di Orta Nova, la Scuola primaria dell’Istituto Croce Mozzillo di Manfredonia rappresenta la capitanata al Concorso AIRC “La scatola Generosa”. Il concorso rientra nelle iniziative benefiche dell’AIRC - Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.

“Un dono è una cosa importante... Ma cosa significa davvero? Fare un gesto generoso per un amico? Fare un regalo? Usare un po’ del proprio tempo per aiutare qualcuno? Le classi sono state invitate a raccontarlo con una scatola speciale, “La scatola generosa”, da progettare e costruire sulla base dei suggerimenti contenuti nella guida per l’insegnante. Le classi ci hanno messo dentro i più bei pensieri su cosa vuol dire donare”.

I concorsi AIRC vengono progettati per sensibilizzare sull’importanza della ricerca. Il motto è “Il futuro della Ricerca comincia in Classe”.

Tornando alla Scuola primaria Croce: essa è presente grazie alle Classi III B e III C le cui insegnanti Chiara Ognissanti e Michela Prencipe hanno colto con entusiasmo tale iniziativa come momento di “lezione di vita” per i propri alunni.

Chi vuole potrà contribuire alla vittoria di queste classi recandosi sul sito dell’AIRC e votare per loro... Andare su >http://scuola.airc.it/> e fare clic su Concorso > Scatola Generosa> Vota online> Provincia FG.

Questa è la vera Buona Scuola, una Scuola di vita.