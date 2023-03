Nel corso della giornata odierna a Nuova Delhi è arrivata Giorgia Meloni. È stata accompagnata anche dal ministro degli Esteri Tajani. Il presidente è stato accolto dal premier indiano Narendra Modi. Una delle prime tappe è stata quella al memoriale di Gandhi, qui ha anche ricordato la somiglianza tra Gandhi e Giuseppe Mazzini.

La giornata di oggi deve essere però anche ricordata per il primo incontro dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina tra il Segretario di Stato americano Blinken e il Ministro degli Affari Esteri russo Lavrov.

I due hanno avuto un colloquio privato durato circa dieci minuti. Durante l'incontro, Blinken avrebbe tenuto a sottolineare tre punti: il fatto che gli Stati Uniti sosterranno fino alla fine della guerra l'Ucraina, la domanda di sospendere l'adesione al trattato Start, ed infine la richiesta dell'estradizione di Paul Whelan, ex marine condannato in Russia per possibile spionaggio.

Il Segretario Blinken ha successivamente dichiarato che non ha avuto l'impressione di aver avuto consenso da Lavrov. Il Cremlino ha dichiarato invece che non ci sono stati negoziati.