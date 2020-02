Antonio Canova era considerato il più grande scultore del suo tempo. Le sue sculture si dividono in tre categorie: composizioni eroiche, composizioni di grazia e monumenti sepolcrali. In ognuno di questi, le motivazioni artistiche alla base di Canova dovevano sfidare, se non competere, con le statue classiche. La maggior parte delle sue opere sono neoclassiche, ma le sue prime opere mostravano una sensibilità tardo barocca o rococò che faceva appello ai suoi primi patroni, la nobiltà della sua nativa Venezia.

Apollo che si incorona

In un concorso organizzato dall'aristocratico veneziano Don Abbondio Rezzonico, Canova produsse la sua statuetta di Apollo che si auto incorona, opera ispirata all'antica arte di una figura fisicamente idealizzata ed emotivamente distaccata. Questo lavoro arrivò a definire lo stile neoclassico.

Teseo e il Minotauro

Nel 1781, Girolamo Zulian - l'ambasciatore veneziano a Roma - assunse Canova per scolpire Teseo e il Minotauro. La statua raffigura il vittorioso Teseo seduto sul corpo senza vita di un Minotauro. Il pittore, archeologo e commerciante scozzese Gavin Hamilton, amico di Canova, gli consigliò di interpretare Teseo e il Minotauro dopo la loro lotta. Riteneva che Canova avrebbe ottenuto più favore e consensi dalla critica se avesse creato un gruppo statico piuttosto che uno violento. La scultura ricevette in effetti un plauso diffuso e contribuì a stabilire la reputazione di Canova come il principale scultore europeo del suo tempo.

Paolina Bonaparte nel ruolo di Venere Vincitrice

Nel 1800, Canova era l'artista più celebre in Europa. Promosse sistematicamente la sua reputazione pubblicando incisioni delle sue opere e realizzando versioni in marmo di calchi in gesso nella sua officina. Ha avuto così tanto successo che ha acquisito clienti da tutta Europa, tra cui Francia, Inghilterra, Russia, Polonia, Austria e Olanda. Tra i suoi mecenati, Napoleone e la sua famiglia richiesero molto lavoro a Canova. Le rappresentazioni più notevoli furono quelle di Paolina Bonaparte. Venere Vincitrice era originariamente concepita come una scultura vestita e sdraiata di Pauolina Borghese nelle vesti di Diana. Invece, Paolina ordinò a Canova di trasformare la statua in una Venere nuda. L'opera non era destinata alla visione pubblica.

Cenotafio a Maria Cristina d'Austria

La duchessa Maria Cristina era la figlia dell'imperatrice Maria Teresa. Canova tra il 1790 e il 1795 progettò un monumento a Tiziano, che stava per essere costruito a Venezia. Ma l'esecuzione della tomba non fu più possibile dopo l'occupazione di Venezia da parte dei francesi nel 1797. L'artista decise di utilizzare il progetto e di ricollocare il monumento commemorativo a un diverso morto. Il monumento era basato sulla Piramide di Cestio a Roma - e un'interpretazione moderna di una tomba figurale. Il defunto appare solo in un medaglione ritratto e le immagini cristiane sono state eliminate. Il genio della morte, il leone in lutto, le figure che rappresentano le diverse epoche dell'umanità: tutti suggeriscono un'eternità e un linguaggio visivo che sarebbero stati comprensibili per gli antichi come lo sono per noi.

George Washington

Nel 1820, Canova fece una statua di George Washington per lo stato della Carolina del Nord. Un paio di anni prima, l'Assemblea Generale dello Stato approvò un disegno di legge che chiedeva l'acquisto di una statua in onore di George Washington. Stranamente non imposero limiti al costo. I cittadini di spicco hanno chiesto il parere di Thomas Jefferson che consigliò loro di far eseguire la scultura dallo scultore neoclassico dominante, Canova. Poiché Canova non aveva mai visto Washington, gli fu inviato un busto in gesso e un disegno di un ritratto di Washington per aiutarlo a scolpire. Canova dipinse Washington come un generale romano, vestito con una tunica, un'armatura e un mantello corto. Ironia della sorte, alcuni pensarono che la statua dovesse essere posizionata sui rulli in modo che potesse essere spostata rapidamente se dovesse accadere qualcosa alla State House. I rulli sono stati scontati come carenti in termini di dignità.

