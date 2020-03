Autocertificazione: nuovo modulo e nuove restrizioni. Il ministero dell’Interno ha comunicato la modifica del modulo di autocertificazione di uscita in tempi di coronavirus.

Il nuovo modello che si può scaricare nel sito del Viminale troviamo una nuova voce. Infatti, è stata inserita la voce in cui si deve autodichiarare di non essere in quarantena ovvero di non essere positivi al coronavirus.

Non sarà più necessario allegare la fotocopia del documento d’identità perché (in caso di controllo) il modulo sarà controfirmato dall’agente delle forze dell’ordine.

In questi ultimi giorni i dati relativi alle persone denunciate per aver violato le norme di quarantena sono aumentati come del resto i controlli da parte delle forze dell'ordine.

Il picco dei contagi dovrebbe verificarsi in questi giorni.

Per scaricare il nuovo Modulo in .pdf