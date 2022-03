Adidas, l'azienda tedesca di abbigliamento sportivo, tramite un suo portavoce, questo martedì ha dichiarato di aver sospeso, con effetto immediato, la sua partnership con la Federcalcio russa. Il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli.

La scelta, anche se non commentata, segue quella di altre società e istituzioni sportive che hanno deciso di interrompere qualsiasi rapporto, in qualsiasi campo, con la Russia a seguito della guerra in Ucraina.

Adidas, che nel 2020 ha generato il 2,9% del proprio fatturato in Ucraina, Russia e negli altri Stati collegati alla Russia (Csi), ha registrato un nuovo calo delle proprie azioni superiore al 3,5%.