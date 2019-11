CHIARA TAIGI Concerto in Russia:

Ripetute standing ovation e acclamata della critica al Concerto "Omaggio a Renata Tebaldi" a San Pietroburgo!



La Stampa Russa scrive di Chiara Taigi:“Il talento vocale eccezionale, carisma e diventare la prima donna fanno del suo dono un oggetto di esibizione da parte di tutte le sue amate eroine dell'opera...” San Pietroburgo - Russia - 02 Novembre 2019.

Pubblicato da nota giornalista Russa, Daria Savenko

“Ogni esibizione ha suscitato una standing ovation”

Chiara Taigi ha riscosso un grande successo per l'Omaggio a Renata Tebaldi nella Sala delle Colonne alla Biblioteca Presidenziale Boris Eltsin a San Pietroburgo in Russia, accompagnata dal pianista russo Anatoly Kuznetsov, Tenore Vladimir Dmitruk, il mezzosoprano Irina Shishkova ed il pianista solista Andrei Andreev.







Quest'anno ricorre il 15° anno dalla scomparsa di Renata Tebaldi e, per tale occasione, è stato realizzato un concerto inaugurale della IX Edizione del Festival dei Palazzi di San Pietroburgo, intitolato “Argini di San Pietroburgo” (Петербургские набережные) trasmesso in streaming in diretta e trasmesso in differita la sera stessa in TV dalla prima rete Televisiva Nazionale Russa.

La Fondazione Tebaldi ha preso atto del grande impegno di Chiara Taigi e dei Referenti Culturali Russi per la realizzazione dell'evento ed ha messo a disposizione i propri canali di comunicazione per la divulgazione del concerto e della ricorrenza.







La direttrice artistica Maria Safariants ha aperto il concerto con una introduzione alla memoria ed in seguito il direttore generale della Biblioteca Presidenziale Leonid Bykovnikov ha reso omaggio al ricordo di Renata Tebaldi ed ha augurato "Una serata meravigliosa con la Taigi".

Prima del concerrto dal vivo, è stato mostrato un video documentario di "Un bel dì, vedremo" dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini cantato da Renata Tebaldi, seguita dall'intervista a Chiara Taigi sulla propria esperienza personale con Renata Tebaldi e il concerto è stato condotto da una voce narrante che hanno legato le romanze di Chiara Taigi:

"Vissi d'arte" - Tosca - Giacomo Puccini

"Ave Maria" - Otello - Giuseppe Verdi

"Voi, lo sapete o mamma" - Cavalleria Rusticana - Pietro Mascagni

Duetto Amneris e Aida - Aida - Giuseppe Verdi

"Sì, mi chiamano Mimì" - La Boheme - Giacomo Puccini

Duetto Rodolfo e Mimì - La Boheme - Giacomo Puccini

Dopo un lungo applauso e richiesta del pubblico è proseguito con un bis fuori programma che Chiara Taigi ha dedicato, con una diffusa commozione, a Renata Tebaldi con l'aria

“O mio babbino caro” Gianni Schicchi - Giacomo Puccini







Il concerto ha presentato diverse particolarità, prima fra tutte, Chiara Taigi ha indossato interpretando un vestito storico della collezione privata dello stilista Pino Cordella, in occasione del duetto dell'Aida, coinvolgendo e suscitando molto stupore nel pubblico.

Il raffinato abito in lurex plissè è stato creato dallo stilista salentino in occasione presentato ad una collezione di Alta Moda internazionale nel 2007 a Taiwan ed è stato vincitore di un importante concorso.







La Direttrice Artistica Maria Safariants, al termine del concerto ha riconosciuto pubblicamente a Chiara Taigi il merito di aver fatto rivivere il ricordo di Renata Tebaldi, di aver portato un grande esempio del Bel Canto, della Moda e della Cultura Italiana.

Si ringrazia l'entusiamo e la forte partecipazione del Pubblico ed il riconoscimento della Stampa.

I ringraziamenti e gratitudine all'Onorata direttrice artistica Maria Safariants ed i Responsabili Culturali della Russia per la complessa opera di organizzazione dei concerti di altissimo livello, per le scelte artistiche e culturali in luoghi affascinanti.

Ringraziamenti allo stilista Pino Cordella e all'Istituto Cordella, per il generoso e creativo contributo che ha donato una speciale atmosfera di emozioni al pubblico, con il buon gusto e l'eleganza della sua creazione.

Si ringrazia tutta la Fondazione Tebaldi ed il Direttore Artistico Angelo Nicastro per la costante opera divulgativa ed il supporto ai giovani talenti, mantenendo viva la memoria della grande Artista.

Ma prima di tutto, un Grazie alla nostra Renata Tebaldi...







