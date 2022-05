“Pensare la convivenza”

XIII EDIZIONE PREMIO NAZIONALE FRASCATI FILOSOFIA

Elio Matassi

Lunedì 30 maggio 2022, alle ore 18.30, nella splendida cornice architettonica di Villa Falconieri, si terrà la XIII edizione del Premio Nazionale Frascati Filosofia “Elio Matassi”.

Quest’anno la giuria, composta da Arnaldo Colasanti (Presidente), Massimo Donà e Luca Taddio, ha assegnato il riconoscimento al Prof. Sebastiano Maffettone, uno dei maggiori studiosi di filosofia politica oggi in Italia, che ha studiato con profondità le culture e le teorie politiche del ‘900. I

l Premio Esordio 2022 è stato assegnato al Prof. Federico Campagna per il suo recente lavoro che ruota intorno alle sfide metafisiche e etiche poste dal nichilismo contemporaneo e alla possibilità di un'architettura filosofica fondamentale dell'emancipazione. Il Premio è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia, in collaborazione con il Comune di Frascati e l’Accademia Vivarium Novum.

«Il premio Nazionale Frascati Filosofia è un’altra grande risorsa della città, facendo entrare di diritto Frascati nell’attuale dibattito culturale e filosofico italiano attraverso il conferimento di importanti riconoscimenti a pensatori di spicco e a autori che innovano il panorama della ricerca filosofica» dichiara la sindaca Francesca Sbardella . «Apparentemente appartata rispetto alle grandi direttrici della politica, dell’economia e della scienza, la filosofia in realtà è da sempre la più fruttifera o perché è in grado di vedere i nuovi percorsi sociali e ideali che si delineano orizzonte, oppure perché è in grado di razionalizzare, sistematizzare e dare ordine al caos della contemporaneità. La filosofia per costituzione pervade le altre scienze, ne sostanzia la ricerca e ne arricchisce le analisi e le conclusioni. Per questo l’Amministrazione comunale è particolarmente orgogliosa di ospitare un premio così importante e significativo come il Premio Nazionale Frascati Filosofia. Ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgono il Presidente Arnaldo Colasanti, la Segretaria dell’Associazione Frascati Poesia Rita Seccareccia e quanti collaborano con loro».







Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a questo indirizzo

email: [email protected]